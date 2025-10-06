Polémica: el Reino Unido realizará ejercicios militares en las Islas Malvinas

En esta oportunidad de acuerdo con el comunicado que emitió el gobierno de las Islas Malvinas para información de los habitantes, se desplegará la 1° Compañía del 2° Batallón de “Rifles” actual componente de rotación en las islas, para ejercicios militares .

Se trata de una unidad de infantería ligera con alta movilidad y despliegue rápido. El “Rifles”, es el regimiento más numeroso del Reino Unido con operaciones y misiones en el extranjero, entre ellas Irak y Afganistán. El ejercicio tendrá lugar en cercanías de Puerto Argentino (Stanley según la toponimia anterior) y Wireless Ridge con actividades diurnas y nocturnas.

El anuncio se complementó con un texto esquemático producido por el comando de la base, British Forces South Atlantic Islands (BFSAI) asentada en Monte Agradable (Mount Pleasant).

Las maniobras; explica BFSAI; comienzan el 6 de octubre con una “inserción” por tierra y mar en proximidades de Puerto Argentino. En terminología militar la inserción es el despliegue de una fuerza o elemento en una zona de operaciones, hostil, para cumplir una misión específica.

Uno diría que el “guion” del ejercicio denominado Cape Sword parece recrear la neutralización de un despliegue hostil efectuado en esas dos locaciones, Puerto Argentino y Wireless Ridge, uno de los siete montes estratégicos que rodean la capital malvinense. En esa altura tuvo lugar en la noche del 13 al 14 de junio de 1982 el combate entre las fuerzas británicas y las argentinas fuertemente hostigadas por artillería que resistían el avance hacia Puerto Argentino.

La autoridad militar británica aclara a los isleños que habrá patrullaje urbano y luego se detalla que en los días siguientes se producirán detonaciones, disparos con munición de fogueo y tiros iluminantes.

Estas maniobras forman parte de una agenda específica que busca mantener el adiestramiento de los soldados británicos en un ambiente de clima y terreno suigéneris como el del archipiélago de las Malvinas.

Reclamo por presencia militar en las Islas Malvinas

En el último discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, el presidente Javier Milei reiteró el reclamo de soberanía y denunció la presencia militar británica como un obstáculo para la paz regional. Hasta el momento no se conoce ninguna manifestación de la cancillería argentina.

En paralelo a las sesiones de la 80°Asamblea General se desarrolló la 49°reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G77+China.

La declaración final; signada por 133 países; entre sus innumerables temas aspiracionales planteó apoyo a la Argentina para una negociación por las islas y el rechazo de cualquier actividad unilateral británica, en particular aquella que esté vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas en disputa, se lee en los siguientes puntos: