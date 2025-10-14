Picadas de Lavalle: 400 autos hicieron vibrar el predio para llevarse la Copa de las Naciones

Lavalle vivió un fin de semana largo distinto por la exitosa XVII edición de la Copa de Las Naciones en el predio de las Picadas Lavalle. El encuentro fue del miércoles 8 al domingo 12 de octubre, donde se escuchó el rugir de los motores turbo más preparados de Argentina y Chile.

Las puertas se abrieron a las 19 con filas de hasta 2 kilómetros de vehículo y público para el ingreso al predio, así conocer a los mejores pilotos de la pista más veloz.

Al ingresar al predio, se podía disfrutar puestos de ventas de comidas, bebidas, indumentaria deportiva, boxes de los pilotos; también contaba con presencia de seguridad, estacionamiento y servicio médico.

Participaron más de 400 autos en los días de clasificación y 5.000 personas disfrutaron la final del día domingo. Los apasionados por los fierros pudieron charlar con los pilotos, mecánicos e inmortalizar una foto con los mejores autos en la previa de las picadas y llevarse el trofeo mayor.

Cada familia y grupo de amigos llevaron su heladerita y abrigos para estar hasta la madrugada sin moverse de las gradas y vivir la XVIII edición de los pilotos más valientes de la región.

Una larga preparación

Un capítulo aparte, merecen los pilotos y mecánicos que se preparan meses, incluso con años de anticipación para intentar subir al podio de trofeos.

Algunos equipos llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, San Juan e incluso del país vecino, Chile, y participaron en las diferentes categorías por tiempo 11,10, 9, 8, 7,6.5 y 6 segundos en 201 metros y llevarse el trofeo mayor.

Seguridad y organización

La organización mantuvo ciertas reglas para que el evento no tuviera inconvenientes, por ejemplo, los pilotos debían tener el matafuego abrumado al vehículo, usar el casco e indumentaria adecuada, circular a paso de hombre por los boxes y estacionamientos. Se prohibió entrar derramando aceite o cualquier fluido, acelerar en zonas ajenas a la pista y para el público en general, y realizar fuego en el predio.

La XVII edición Copa de las Naciones superó las expectativas de la organización en la cantidad de público y pilotos inscriptos. Solo queda esperar un año más para el próximo evento, que une a los fanáticos de las carreras de autos más preparados de la región.

Algunos ganadores Copa de las Naciones XVIII Edición:

Categoría libre: @bristtel_diaz (Chile)

Categoría 6s: (Chile)

Categoría 6.5s: (Chile)

Categoría 7s: Campeón @mauroandraca 2do lugar @roman.racing.22 (Argentina)

Categoría 8s: @hueof80red (Chile)

Categoría FLTD: @palioturbopoiero (Argentina)