Peperina: el festival gastronómico que reúne a los chefs más famosos del país cumple 10 años
Del 2 al 5 de abril, Alta Gracia será sede de la décima edición del Festival Peperina con entrada libre, clases de chefs, y 150 productores gastronómicos.
El Festival Peperina celebrará su décimo aniversario del 2 al 5 de abril en la ciudad de Alta Gracia, con una nueva edición que combinará gastronomía, música en vivo y la presencia de productores de todo el país. El encuentro se realizará en el Polideportivo Municipal con entrada libre y gratuita, en el marco del fin de semana largo de Semana Santa.
El evento gastronómico ” se consolidó en la última década como uno de los festivales culinarios más convocantes de Argentina. Durante cuatro jornadas, miles de visitantes llegan para disfrutar de clases magistrales, foodtrucks, puestos gastronómicos y una gran feria de productores regionales.
Uno de los espacios centrales será el Mercado Nacional, que este año reunirá a más de 150 productores provenientes de distintas regiones del país. Allí se podrán encontrar alimentos artesanales y productos de identidad regional que reflejan la diversidad de la gastronomía argentina.
Festival de experiencias culinarias
Como en cada edición, el festival tendrá como protagonistas a reconocidos cocineros que brindarán demostraciones abiertas al público. Entre ellos estarán Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross, Pedro Lambertini, Felicitas Pizarro y Lele Cristóbal, quienes compartirán técnicas, recetas y experiencias culinarias en vivo.
La propuesta también incluirá un espacio para la música. Durante las cuatro jornadas habrá shows en vivo con artistas como Diego Frenkel, Antonio Birabent y Walas, quien se presentará junto a Zorrito Von Quintiero.
A diez años de su creación, Peperina logró consolidarse como un encuentro que trasciende lo gastronómico y combina cocina, cultura y entretenimiento. Con un predio de más de 35 mil metros cuadrados, el festival vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos del fin de semana largo en Córdoba, con una convocatoria que cada año reúne a miles de visitantes.
Agenda del Festival Peperina 2026
Jueves 2
- Apertura del festival.
- Clases magistrales de cocina.
- Mercado de productores con más de 300 stands.
- Música en vivo.
- Participación destacada de Dolli Irigoyen como madrina con clase magistral.
- Presencia de chefs cordobeses y nacionales, cervezas artesanales y gin-tonerías.
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Viernes 3
- Demostraciones culinarias en vivo.
- Degustaciones de productos orgánicos: frutas, quesos, embutidos y helados.
- Shows familiares.
- Participación de Pedro Lambertini, Osvaldo Gross y Roberto Petersen.
- Música en el escenario principal.
Sábado 4
- Jornada de mayor convocatoria del festival.
- Cocina en vivo con reconocidos chefs.
- Espacios infantiles y propuestas pet friendly.
- Vermuterías y propuestas gastronómicas.
- Participación de Felicitas Pizarro, Juan Braceli, Juan Ferrara y Martín Molteni.
- Bandas y artistas invitados.
Domingo 5
- Clases finales de cocina.
- Food trucks con opciones dulces y saladas.
- Gran show musical de cierre.
- Participación de Lele Cristóbal.
- Balance del festival con más de 30 chefs participantes y clima festivo.