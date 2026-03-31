Peperina: el festival gastronómico que reúne a los chefs más famosos del país cumple 10 años

Del 2 al 5 de abril, Alta Gracia será sede de la décima edición del Festival Peperina con entrada libre, clases de chefs, y 150 productores gastronómicos.

Del 2 al 5 de abril, Alta Gracia será sede de la décima edición del Festival Peperina con entrada libre.

El Festival Peperina celebrará su décimo aniversario del 2 al 5 de abril en la ciudad de Alta Gracia, con una nueva edición que combinará gastronomía, música en vivo y la presencia de productores de todo el país. El encuentro se realizará en el Polideportivo Municipal con entrada libre y gratuita, en el marco del fin de semana largo de Semana Santa.

El evento gastronómico ” se consolidó en la última década como uno de los festivales culinarios más convocantes de Argentina. Durante cuatro jornadas, miles de visitantes llegan para disfrutar de clases magistrales, foodtrucks, puestos gastronómicos y una gran feria de productores regionales.

Uno de los espacios centrales será el Mercado Nacional, que este año reunirá a más de 150 productores provenientes de distintas regiones del país. Allí se podrán encontrar alimentos artesanales y productos de identidad regional que reflejan la diversidad de la gastronomía argentina.

festival peperina Festival de experiencias culinarias Como en cada edición, el festival tendrá como protagonistas a reconocidos cocineros que brindarán demostraciones abiertas al público. Entre ellos estarán Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross, Pedro Lambertini, Felicitas Pizarro y Lele Cristóbal, quienes compartirán técnicas, recetas y experiencias culinarias en vivo.

La propuesta también incluirá un espacio para la música. Durante las cuatro jornadas habrá shows en vivo con artistas como Diego Frenkel, Antonio Birabent y Walas, quien se presentará junto a Zorrito Von Quintiero.