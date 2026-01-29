Tour de Bodegones: un recorrido por los sabores que definen la identidad gastronómica de Mendoza

La gastronomía también es una forma de conocer una ciudad. Bajo esa premisa, la Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones, una propuesta que combina historia, sabores tradicionales y un recorrido pensado para disfrutar la identidad culinaria urbana. La actividad se realizará el jueves 29 de enero, a partir de las 20 h, y tendrá como punto de partida la plaza Independencia.

milanesa napolitana Un paseo guiado con sabores abundantes El Tour de Bodegones se presenta como una experiencia integral que va más allá de una simple salida gastronómica. Se trata de un paseo guiado en bus por un circuito turístico y cultural previamente definido, que conecta distintos puntos de la ciudad a través de sus bodegones más representativos. En cada parada, los participantes podrán degustar platos emblemáticos, aquellos que forman parte de la memoria colectiva y del ADN culinario local.

El recorrido comenzará en La Casita de Don Aldo, un espacio que apuesta por la cocina tradicional y los sabores reconocibles. Allí se ofrecerá una primera degustación pensada para abrir el apetito y marcar el tono de la velada. El menú incluirá una empanada criolla de carne, con masa fina y dorada, relleno jugoso, cebolla caramelizada y pimentón; una bruschetta con escabeches de la casa, elaborada sobre pan rústico tostado con aceite de oliva virgen extra y escabeche de pollo; y una selección de quesos artesanales, que combinará queso de cabra curado, queso azul y queso fresco, acompañados con cerezas al marraschino. Una propuesta que reúne texturas, aromas y sabores clásicos de la mesa mendocina.

flan La segunda parada será en Entretiempo, donde el protagonismo estará a cargo de uno de los platos más icónicos del bodegón argentino: la milanesa napolitana. En este caso, se servirá la “especial de la casa”, compuesta por milanesa de carne con salsa, queso, jamón y huevo frito, acompañada de papas fritas y ensaladas. El plato se maridará con vino del lugar, además de opciones como soda, aguas saborizadas o agua mineral, completando una experiencia pensada para disfrutar sin apuro.

El cierre del recorrido estará dedicado al momento dulce y tendrá lugar en Bruttal. Allí, los participantes podrán degustar un flan casero elaborado de manera artesanal, servido con dulce de leche y una suave crema chantilly, uno de los postres más tradicionales de la cocina de bodegón. La propuesta se completa con una mini pavlova, crocante por fuera y tierna por dentro, rellena con crema chantilly, frutas de estación y un delicado coulis de frutos rojos, aportando un contraste moderno sin perder la esencia clásica.