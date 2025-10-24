Pensando en el Mundial 2026: venden televisores smart a muy bajo precio en supermercados

Descuentos en supermercados en televisores de cara al Mundial de 2026. Estos son los precios y las promociones.

Distintos supermercados y tiendas del país lanzaron una nueva serie de promociones en televisores Smart TV, con precios que arrancan desde los $204.000 y rebajas que llegan hasta el 45 %. Las ofertas abarcan varios tamaños y marcas, y se pueden aprovechar tanto en los locales físicos como en las plataformas online.

Estos descuentos pueden ser muy importantes pensando en que los argentinos buscarán renovar su televisor pensando en ver con mejor definición el próximo año el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los precios de los televisores En el sitio web de Coto se puede encontrar el Smart TV LED Top House 32″ HD (TH3225S5A Android TV), que tiene un descuento del 25 %, quedando en $209.999, cuando su valor original era de $279.999.

Otro modelo disponible, el Smart TV LED THS 32″ HD (THS32HD24A), figura con una rebaja del 15 %, con un precio final de $214.785.

Por su parte, Carrefour ofrece un televisor Noblex DB24X4000PI de 24″ por $199.999, tras aplicar un descuento del 20 % sobre su valor anterior.