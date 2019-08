Peatonal30años: tres décadas de la obra que revolucionó la Ciudad

El 5 de agosto de 1989, Víctor Fayad, ex intendente de la Capital, dejó librada en todo su esplendor, la Peatonal Sarmiento al uso público. El cambio de la Ciudad era necesario, por lo que Fayad acompañó, apuntaló, fortaleció y gestó el paseo peatonal que revolucionó el crecimiento de la Ciudad de Mendoza.

El actual intendente de la Capital, Rodolfo Suarez, expresó al respecto: “Desde 1989 caminamos juntos por la Peatonal Sarmiento, y lo seguiremos haciendo en una Ciudad que se transforma, crece y moderniza constantemente. Una Ciudad que construimos para todos los mendocinos y personas que nos visitan”.

Víctor Fayad y Rodolfo Suarez.

Un paseo para mendocinos y turistas

La concreción de la obra tuvo en cuenta la jerarquización urbanística, los comercios instalados, la integración arquitectónica, la vida diaria de los vecinos y la visita de los miles de turistas que disfrutan de los encantos mendocinos.

Se buscó hacer un paseo donde los ciudadanos mendocinos disfruten las actividades culturales, sociales y de esparcimiento”, destacaba Fayad treinta años atrás.

Tres décadas después, las cosas no cambiaron: la Peatonal fue y es el lugar de encuentro de amigos, familias, parejas; la parada obligatoria de personas de todas partes del mundo.

Un sábado de 1989

Una cantidad inusual de público asistió al corte de cinta del paseo peatonal aquel sábado 5 de agosto del '89. Desde temprano la gente comenzó a transitar la flamante peatonal que ofrecía espectáculos a cargo de artistas mendocinos y comercios que incluían todo tipo de rubros y hasta una iglesia para orar o casarse.

El acto de inauguración contó con la Orquesta Municipal, elencos infantiles, un festival popular y fuegos artificiales. Desde ese día la Peatonal quedaba destinada al uso público para disfrute, descanso y distracción.

La Peatonal Sarmiento es una obra que, desde que fue creada, jerarquiza a Mendoza por el interés turístico que adquiere día a día en pleno corazón del microcentro.

La fuente y San Martín como punto de encuentro

No hay mendocino que no haya utilizado la característica fuente para reencontrarse con un viejo amigo, ni quien no se haya sentado en los típicos bancos a tomar un poco de sol, o sumergirse en el mundo del arte dentro de las pérgolas.

El municipio entregó esta obra hace treinta años y con el paso del tiempo se mantuvo, embelleció, mejoró, modernizó y se reactivó con espectáculos y manifestaciones culturales y de interés general para que en ningún momento perdiera la jerarquía que hoy preserva.

A celebrarla con todo y todos

Vecinos y turistas que estén en la Ciudad podrán sumarse a celebrar los treinta años caminando por la peatonal este sábado, de 8 a 17, con descuentos y promociones en los comercios de la zona y con espectáculos en vivo.

Mercedes Fayad, coordinadora de Desarrollo Económico de Capital e hija del ex jefe comunal, comentó: “Desde lo personal siento mucha emoción de ser parte de esta organización por el aniversario de la peatonal. Yo tenía tres meses cuando mi papá la inauguró. Y a nivel económico, los comerciantes están muy entusiasmados, porque si bien se realizan eventos frecuentemente, hemos conjugado lo musical, lo artístico y las ofertas que brindarán los locales para que la gente no sólo disfrute de la cultura, de un buen café, sino también de los precios accesibles que habrá para este festejo”.