Paul McCartney: el hombre que no se piensa jubilar porque la pasión no envejece
Cumpliendo 84 años, Paul McCartney sigue girando por el mundo, componiendo canciones y emocionando a varias generaciones.
Hay edades que uno imagina de una determinada manera. A los 84 años, si Dios quiere, me imagino disfrutando de la tranquilidad: algún asado con amigos, una salida al cine, viajes con mi mujer y viendo a River por televisión. Pero después aparece Paul McCartney y desacomoda cualquier idea sobre cómo debería ser la vejez.
Paul cumple 84 años y sigue girando por el mundo, componiendo canciones y subiéndose a escenarios durante casi tres horas. Sigue tocando el bajo, el piano, la guitarra y emocionando con temas escritos hace más de seis décadas. Lo hace porque le gusta. No necesita demostrar nada ni ganar más dinero. Simplemente sigue disfrutando de aquello que ama.
Cuando la vejez no se parece a lo que imaginábamos
Para hablar de Paul tengo que hablar de mi viejo y de mi tío Tato. En mi casa los Beatles sonaban en viejos casetes TDK grabados de la radio o copiados entre amigos. Mi tío era esa figura fundamental que muchos tuvimos: alguien que te mostraba qué escuchar, qué leer y qué mirar. Gracias a él descubrí bandas que marcaron mi vida, pero sobre todo a los Beatles.
Mi tema que me levanta en cualquier momento
Recuerdo pasar horas revisando su colección de discos y escuchando vinilos prestados durante meses. Así conocí a Pink Floyd, The Rolling Stones y, especialmente, a los Beatles. Más adelante, para un cumpleaños, pedí uno de esos clásicos compilados argentinos con tapa amarilla y los cuatro Beatles bañados en oro. Lo escuché hasta el cansancio.
Los casetes, mi viejo y el descubrimiento de los Beatles
Durante la adolescencia me alejé un poco de ellos para acercarme a los Stones. Pero con los años volví y descubrí otra dimensión de la banda: los discos más experimentales, las historias detrás de las canciones y la profundidad de una obra que parece inagotable.
Esta canción me conmueve
Hay algo que siempre me llama la atención. Cada vez que escucho a músicos argentinos contar cómo empezaron, los Beatles aparecen una y otra vez como punto de partida. No importa si hacen tango, folklore, jazz o rock pesado. Los Beatles están ahí.
Por qué Paul fue el motor creativo de la banda
Y con el paso del tiempo siento que cada vez más personas empiezan a reconocer la importancia de Paul McCartney dentro de la banda. Basta ver Get Back para entenderlo. Lo que parece un simple documental termina mostrando a cuatro personas trabajando, discutiendo y creando. Y en el medio de todo está Paul: proponiendo, empujando, liderando.
Hay una escena maravillosa donde empieza a construir "Get Back" frente a cámara, casi sin darse cuenta. Tararea una melodía, prueba acordes y va armando una canción histórica. Parece magia, pero detrás hay talento, disciplina y trabajo. Es difícil terminar la serie sin pensar que, probablemente, sin él los Beatles se habrían separado mucho antes.
Tres recitales, tres momentos de una misma vida
Tuve la suerte de ver a Paul tres veces. La primera fue en River, junto a mi hermana, mi madre y un amigo. Cuando empezó a cantar "Yesterday" sentí que volvía a mi infancia, al auto de mi viejo y a aquellos casetes gastados.
Este video me lleva directo a mi cuarto con 10 años
La segunda vez fui con mi hijo Iván, que entonces tenía nueve años. Quizás hoy no recuerde demasiado aquella noche ni escuche a los Beatles con frecuencia, pero estoy seguro de que algún día volverá a ellos, como me pasó a mí. Porque los Beatles tienen esa capacidad única de atravesar generaciones.
La tercera fue en 2024. Lo vi más cerca que nunca y entendí algo: no era un recital de nostalgia. Era una celebración de algo que sigue vivo. Paul tiene algo de Peter Pan. No porque se niegue a envejecer, sino porque nunca perdió la capacidad de entusiasmarse.
Liverpool, familia y el legado que atraviesa generaciones
También recuerdo un viaje familiar a Liverpool. Recorrimos Penny Lane, visitamos las casas de los Beatles y terminamos en The Cavern. Allí, mientras un músico interpretaba "Imagine", vi a mi padre emocionarse hasta las lágrimas. Y entendí cómo cuatro jóvenes nacidos tan lejos habían logrado formar parte de nuestra historia familiar.
Por eso, más allá de los discos, de los récords y de la leyenda, Paul representa algo mucho más valioso: la posibilidad de seguir creando, aprendiendo y disfrutando incluso después de los 80.
Feliz cumpleaños, Paul. Y gracias por seguir demostrando que todavía hay mucho por hacer.
Para despedirme armé una playlist en Spotify con mis canciones favoritas de su etapa solista.
Dale play y a festejar y agradecer que lo tenemos a Paul.
*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".