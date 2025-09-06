Paso a paso: cómo desactivar el micrófono del celular para evitar que escuche tus conversaciones

La privacidad y la seguridad cumplen una función muy importante cuando se trata del uso del celular.

El uso cotidiano del celular implica diversos riesgos, como la sensación de que se escuchen nuestras conversaciones. Es habitual estar hablando de un producto o de un destino de viaje y que al rato aparezca alguna publicidad al respecto en alguna red social. En este sentido, la preocupación sobre la privacidad y seguridad se manifiesta de diferentes maneras.

Si bien, las aplicaciones suelen pedir permisos para acceder a la cámara, los contactos y el micrófono, muchas de ellas aclaran en sus políticas de uso que esa información se emplea para “mejorar la experiencia” o “personalizar la publicidad”. Sin embargo, surge la duda sobre qué tan expuestos quedamos y qué pasa con los datos una vez que circulan por terceros.

adolescentes celulares telefonos desayuno Cómo bloquear el micrófono del celular. Inteligencia Artificial. META

Cómo desactivar el micrófono del celular para que no te espíe El procedimiento cambia según tengas Android o iOS, pero en ambos casos se resuelve desde los ajustes de privacidad. En Android, el camino suele ser Configuración > Privacidad > Permisos de aplicaciones > Micrófono. Ahí aparece la lista de apps que tienen acceso. Basta con entrar en cada una y quitar el permiso si no lo necesitás.