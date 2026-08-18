Paso a Chile: ya cruzaron 1.420 camiones y circularán toda la noche por la ruta 7 hasta Uspallata
El paso a Chile se rehabilitó este martes para camiones. La circulación desde Argentina continuará hasta el jueves y luego cruzarán los rodados desde Chile.
El paso a Chile volvió a operar este martes y lo hizo con cifras que superaron lo previsto. En apenas 12 horas, 1.420 camiones completaron el cruce hacia el vecino país sin registrar incidentes, según informaron fuentes de la alta montaña.
El movimiento no se detiene. Autoridades provinciales confirmaron que durante la madrugada del miércoles seguirá el tránsito pesado con destino a Los Libertadores. "Ya quedaron tramitados 245 camiones en Punta de Vacas para mañana pasar a Chile desde las 9", indicaron.
Operativo a toda hora en Uspallata
El jefe de Policía Departamental del Corredor Internacional, Pablo Quiroga, destacó en diálogo con MDZ que “se superaron las expectativas” y que el dispositivo montado funcionó sin siniestros. Además, comentó que durante la noche continuará la circulación de rodados por el corredor bioceánico. "El flujo será constante con camiones que suben desde la baja montaña baja hacia Uspallata para quedar listos antes del amanecer", dijo el comisario.
La estrategia busca ganar tiempo. Habitualmente, en el Área de Control Integrado de Uspallata hay capacidad para 580 camiones, pero gracias al tránsito fluido en un solo sentido, se amplió a 1.000 camiones: 700 en ACI y 300 en el pulmón de YPF. La idea es que quienes completen la documentación durante la noche puedan salir a primera hora y avanzar rápido hacia el límite.
Tránsito fluido en Chile
Desde Chile, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sobrevoló el paso a Chile junto al ministro Claudio Alvarado. El funcionario confirmó que hoy el corredor operó con un promedio de 100 camiones por hora.
“Esperamos que el clima permita recuperar la normal operación del paso internacional más usado de Chile”, señaló De Grange. El cruce entre Argentina y Chile es vital para el comercio bilateral y cualquier cierre impacta directo en la logística de ambos países.
Así funciona la reapertura del Paso a Chile
El operativo contempla cinco días de movimiento de camiones en un solo sentido de circulación. Del martes 18 al jueves 20 de agosto, los vehículos de carga circularán desde Argentina hacia Chile de 9 a 21 (hora argentina).
El viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: los camiones del lado chileno podrán ingresar a Argentina hasta Uspallata. Además, el viernes se habilitará el turismo interno en alta montaña con restricciones ya que solo se permitirá a los vehículos estacionar en las playas de los parques de nieve, una vez que se llene el cupo se restringirá el acceso de autos y transporte de turistas en la zona.
Si la ventan climática se mantiene, el domingo y lunes se habilitará la circulación de vehículos particulares y colectivos hacia Chile.