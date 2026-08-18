Paso a Chile: ya cruzaron 1.420 camiones y circularán toda la noche por la ruta 7 hasta Uspallata

El paso a Chile se rehabilitó este martes para camiones. La circulación desde Argentina continuará hasta el jueves y luego cruzarán los rodados desde Chile.

La ventana climática permitió un fluido tránsito en el paso a Chile.

El paso a Chile volvió a operar este martes y lo hizo con cifras que superaron lo previsto. En apenas 12 horas, 1.420 camiones completaron el cruce hacia el vecino país sin registrar incidentes, según informaron fuentes de la alta montaña.

Los camiones en Uspallata esperando para pasar a Chile. Pablo Quiroga El movimiento no se detiene. Autoridades provinciales confirmaron que durante la madrugada del miércoles seguirá el tránsito pesado con destino a Los Libertadores. "Ya quedaron tramitados 245 camiones en Punta de Vacas para mañana pasar a Chile desde las 9", indicaron.

Los camiones entrando al túnel internacional Cristo Redentor Pablo Quiroga Operativo a toda hora en Uspallata El jefe de Policía Departamental del Corredor Internacional, Pablo Quiroga, destacó en diálogo con MDZ que “se superaron las expectativas” y que el dispositivo montado funcionó sin siniestros. Además, comentó que durante la noche continuará la circulación de rodados por el corredor bioceánico. "El flujo será constante con camiones que suben desde la baja montaña baja hacia Uspallata para quedar listos antes del amanecer", dijo el comisario.

La estrategia busca ganar tiempo. Habitualmente, en el Área de Control Integrado de Uspallata hay capacidad para 580 camiones, pero gracias al tránsito fluido en un solo sentido, se amplió a 1.000 camiones: 700 en ACI y 300 en el pulmón de YPF. La idea es que quienes completen la documentación durante la noche puedan salir a primera hora y avanzar rápido hacia el límite.

El primer día transitaron 1.420 camiones en el paso a Chile. Pablo Quiroga Tránsito fluido en Chile Desde Chile, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sobrevoló el paso a Chile junto al ministro Claudio Alvarado. El funcionario confirmó que hoy el corredor operó con un promedio de 100 camiones por hora.