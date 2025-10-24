Pasé y miré: un camión quedó atrapado bajo un puente en Guaymallén

Un camión quedó atrapado bajo un puente entre las calles Colón y Belgrano de Guaymallén este viernes al mediodía.

Un camión quedó atrapado bajo un puente entre las calles Colón y Belgrano de Guaymallén este viernes al mediodía. El conductor no advirtió correctamente la altura del paso vehicular. El vehículo de carga circulaba de norte a sur cuando se produjo el incidente que complicó la circulación en la zona.

El rodado quedó completamente aprisionado entre la estructura del puente y el asfalto. Las maniobras para liberar el camión comenzaron de inmediato. La solución implementada consistió en desinflar los neumáticos del vehículo para reducir su altura total.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.26.25 PM Los trabajos se están llevando a cabo en el lugar. El objetivo es lograr que el camión descienda lo suficiente para poder ser retirado. El tránsito en la calle Colón sufrió demoras considerables mientras se realizan las tareas de liberación.