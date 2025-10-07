Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas suspendieron el servicio por un reclamo salarial

Los choferes de las líneas 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 iniciaron un paro este martes 7 por la falta de pago de los sueldos correspondientes a septiembre.

El paro de colectivos afecta especialmente a partidos del sur del conurbano y a algunos barrios del sur porteño.

Desde la madrugada de este martes, los choferes de doce líneas de colectivos que circulan por la zona sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires mantienen una retención total de tareas en reclamo por la falta de pago de los salarios de septiembre.

Cuáles son las 12 líneas de colectivos que no están circulando La medida de fuerza afecta a los servicios de las empresas El Nuevo Halcón S.A. y San Juan Bautista S.A., responsables de las líneas 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513. El paro comenzó durante las primeras horas del día y paralizó completamente el servicio, generando complicaciones en la movilidad de cientos de usuarios que dependen de estos recorridos para trasladarse hacia sus lugares de trabajo o estudio.

Paro de colectivos 1 6-5.jpg Juan Mateo Aberastain Desde las compañías explicaron que la liquidación de los haberes no se concretó aún porque el cuarto día hábil del mes no ha finalizado, por lo que todavía se encuentran dentro del plazo legal para realizar los depósitos. Sin embargo, los trabajadores decidieron mantener el paro hasta que se acrediten los salarios adeudados.

"El servicio se restablecerá solo si se deposita lo adeudado", advirtieron los delegados gremiales a través de comunicados difundidos durante la mañana. Además, aclararon que el cese de actividades continuará de manera indefinida si no se cumple con el pago completo de los sueldos correspondientes al mes de septiembre.