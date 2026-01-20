PAMI recordó cuáles son las 4 credenciales válidas para afiliados en 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) recordó cuáles son los formatos de credencial válidos durante 2026, indispensables para que los afiliados puedan acceder a prestaciones médicas, retirar medicamentos y realizar trámites tanto presenciales como digitales.

La credencial PAMI permite validar turnos con especialistas, solicitar atención en agencias, gestionar trámites y retirar medicamentos en farmacias adheridas. Desde el organismo aclararon que no es obligatorio contar con una credencial digital para recibir atención, ya que todos los formatos vigentes tienen la misma validez.

La credencial digital se puede consultar desde la app o el portal Mi PAMI , sin necesidad de imprimirla. Es una de las opciones más utilizadas por su practicidad, aunque no es excluyente para acceder a las prestaciones.

La credencial provisoria con código QR también es válida. Desde PAMI indicaron que, si la versión descargada no incluye el QR, es necesario volver a generarla para que tenga validez.

Otra alternativa es la credencial provisoria tipo ticket, que puede imprimirse en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Por último, la credencial plástica, que ya no se entrega a nuevos afiliados, continúa siendo aceptada para todos los trámites y prestaciones. Quienes no la tengan pueden utilizar cualquiera de las otras opciones disponibles.

pami delegacion las heras (2) Los afiliados pueden descargar la credencial provisoria desde el sitio oficial de PAMI. Alf Ponce Mercado / MDZ

No es obligatorio tener la credencial digital

Desde el organismo remarcaron que ningún profesional de la salud ni farmacia puede negar la atención, la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones por no contar con la aplicación Mi PAMI instalada. Cualquiera de las credenciales vigentes es suficiente para recibir atención.

Cómo descargar la credencial provisoria

Para obtener la credencial provisoria, los afiliados deben ingresar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria y completar los siguientes datos personales:

Número de afiliación

Sexo

Número de DNI

Número de trámite del DNI (11 dígitos que figuran en el frente o dorso del documento)

Una vez finalizado el proceso, la credencial puede descargarse y utilizarse de forma inmediata para realizar gestiones y acceder a las prestaciones de PAMI.