PAMI: cómo saber si sigue vigente la receta electrónica en 2026
El PAMI recordó a sus afiliados cómo verificar la vigencia de la receta electrónica en enero de 2026. La importancia del trámite.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa impulsando la digitalización de sus servicios y la receta electrónica se consolidó como la forma principal para prescribir medicamentos a los más de cinco millones de jubilados, pensionados y afiliados de la obra social.
Una duda frecuente entre quienes utilizan este sistema es saber cómo verificar si una receta digital todavía está vigente y puede ser usada para retirar medicamentos en farmacias.
Una herramienta clave para acceder a medicamentos en PAMI
La receta electrónica de PAMI reemplaza progresivamente el formato en papel y permite que los médicos carguen las prescripciones de forma digital en el sistema oficial. Una vez emitida, el afiliado puede retirar los medicamentos simplemente presentando su DNI y credencial de PAMI en una farmacia adherida, sin necesidad de llevar documentos impresos.
Este formato no solo agiliza el trámite, sino que también ofrece mayor seguridad y seguimiento del tratamiento directamente desde la plataforma digital oficial.
Verificar la vigencia de una receta electrónica es un trámite simple y se puede hacer desde la app o la web oficial de Mi PAMI, la plataforma digital de la obra social.
Paso a paso:
-
Ingresá a “Mi PAMI” desde tu celular o computadora usando usuario y contraseña.
Entrá a la sección “Recetas” donde se muestran todas las prescripciones cargadas.
Revisá los datos de cada receta, especialmente la fecha de emisión y vencimiento.
Mientras la fecha de vencimiento no haya pasado, la receta sigue activa y puede utilizarse para retirar los medicamentos prescritos.
¿Cuánto tiempo es vigente una receta electrónica?
Según el sistema de PAMI, las recetas electrónicas tienen una validez de 30 días corridos desde la fecha en la que el médico las carga en el sistema. Ese plazo incluye fines de semana y feriados. Además, si el profesional médico indica una fecha de inicio futura para el tratamiento, los 30 días empiezan a contarse desde dicha fecha.
Si la receta está vigente, no hace falta imprimirla. Para retirar la medicación, el afiliado únicamente debe presentar el DNI y la credencial de PAMI; el farmacéutico validará la receta directamente en el sistema digital. Es importante asegurarse de que la farmacia esté adherida a la red de PAMI, algo que también puede verificarse desde la app Mi PAMI.
Si al consultar no ves tu receta en el sistema, lo primero es contactar a tu médico o centro de atención para confirmar que la prescripción fue cargada correctamente. Si persiste el problema, podés comunicarte con PAMI para obtener asistencia.
En caso de que la receta haya vencido, será necesario solicitar una nueva prescripción médica. Esto implica agendar un turno y pedirle al profesional que cargue otra receta electrónica en el sistema.