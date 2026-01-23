PAMI: cómo saber si sigue vigente la receta electrónica en 2026

El PAMI recordó a sus afiliados cómo verificar la vigencia de la receta electrónica en enero de 2026. La importancia del trámite.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa impulsando la digitalización de sus servicios y la receta electrónica se consolidó como la forma principal para prescribir medicamentos a los más de cinco millones de jubilados, pensionados y afiliados de la obra social.

Una duda frecuente entre quienes utilizan este sistema es saber cómo verificar si una receta digital todavía está vigente y puede ser usada para retirar medicamentos en farmacias.

Una herramienta clave para acceder a medicamentos en PAMI La receta electrónica de PAMI reemplaza progresivamente el formato en papel y permite que los médicos carguen las prescripciones de forma digital en el sistema oficial. Una vez emitida, el afiliado puede retirar los medicamentos simplemente presentando su DNI y credencial de PAMI en una farmacia adherida, sin necesidad de llevar documentos impresos.

Este formato no solo agiliza el trámite, sino que también ofrece mayor seguridad y seguimiento del tratamiento directamente desde la plataforma digital oficial.

PAMI El PAMI comunicó el aumento en las recetas electrónicas. Archivo MDZ Verificar la vigencia de una receta electrónica es un trámite simple y se puede hacer desde la app o la web oficial de Mi PAMI, la plataforma digital de la obra social.