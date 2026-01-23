Anmat prohibió un producto para limpiar piletas que afectará a miles de clientes

La Anmat confirmó una medida clave contra un producto de limpieza de piletas en medio de una ola de calor en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) prohibió este viernes el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piletas y piscinas de la marca “Ingenia”.

Según se informó oficialmente, se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializados.

escuelas de verano piletas natacion clubes (23).JPG Anmat prohibe productos para piscinas. ALF PONCE MERCADO / MDZ La medida contundente de la Anmat El producto fue prohibió luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de Anmat detecte diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por ello, la Anmat decidió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión.