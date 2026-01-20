PAMI: cómo renovar un subsidio clave para acompañantes terapéuticos en 2026

PAMI recordó a sus afiliados cómo se tiene que gestionar el subsidio para quienes necesitan de un acompañante terapéutico.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa en 2026 con una asistencia económica diseñada para afiliados que requieren apoyo permanente en su vida diaria debido a limitaciones funcionales. Esta ayuda, consistente en un subsidio mensual para acompañantes terapéuticos o cuidadores domiciliarios, busca facilitar la permanencia de las personas mayores en sus hogares y mejorar su autonomía personal.

¿Qué es y quiénes pueden acceder al subsidio del PAMI? Se trata de un beneficio económico que colabora con parte de los gastos que implica contar con un acompañante terapéutico o cuidador. El subsidio no es de acceso automático ni universal, sino que está destinado a afiliados que presentan dificultades psicofísicas que afectan su autonomía y no cuentan con una red familiar o social que pueda brindar ese cuidado.

El objetivo central de esta prestación es favorecer la calidad de vida de los jubilados y pensionados y evitar situaciones de riesgo asociadas a la falta de asistencia diaria en el propio domicilio.

¿Qué es un acompañante terapéutico? Un rol clave para auxiliar el tratamiento de pacientes que presentan alguna enfermedad relacionada con la salud mental Foto: Red de acompañantes terapéuticos El rol de los acompañantes terapéuticos en PAMI. Cómo iniciar el trámite La gestión para solicitar esta ayuda puede realizarla directamente el afiliado; si este no se encuentra en condiciones de hacerlo, pueden hacerlo en su nombre un familiar directo o un apoderado registrado. La solicitud admite dos modalidades:

Vía digital: a través del sitio web oficial de PAMI o desde la aplicación “Mi PAMI”, donde se deben completar los datos requeridos.

Presencial: solicitando un turno previo por internet para ser atendido en una agencia del organismo. Para que la solicitud sea evaluada, quienes inician el trámite deben presentar una serie de documentos básicos que permitan acreditar la identidad, la afiliación al PAMI y el estado de salud: