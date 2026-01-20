PAMI: cómo renovar un subsidio clave para acompañantes terapéuticos en 2026
PAMI recordó a sus afiliados cómo se tiene que gestionar el subsidio para quienes necesitan de un acompañante terapéutico.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa en 2026 con una asistencia económica diseñada para afiliados que requieren apoyo permanente en su vida diaria debido a limitaciones funcionales. Esta ayuda, consistente en un subsidio mensual para acompañantes terapéuticos o cuidadores domiciliarios, busca facilitar la permanencia de las personas mayores en sus hogares y mejorar su autonomía personal.
¿Qué es y quiénes pueden acceder al subsidio del PAMI?
Se trata de un beneficio económico que colabora con parte de los gastos que implica contar con un acompañante terapéutico o cuidador. El subsidio no es de acceso automático ni universal, sino que está destinado a afiliados que presentan dificultades psicofísicas que afectan su autonomía y no cuentan con una red familiar o social que pueda brindar ese cuidado.
El objetivo central de esta prestación es favorecer la calidad de vida de los jubilados y pensionados y evitar situaciones de riesgo asociadas a la falta de asistencia diaria en el propio domicilio.
Cómo iniciar el trámite
La gestión para solicitar esta ayuda puede realizarla directamente el afiliado; si este no se encuentra en condiciones de hacerlo, pueden hacerlo en su nombre un familiar directo o un apoderado registrado. La solicitud admite dos modalidades:
Vía digital: a través del sitio web oficial de PAMI o desde la aplicación “Mi PAMI”, donde se deben completar los datos requeridos.
Presencial: solicitando un turno previo por internet para ser atendido en una agencia del organismo.
Para que la solicitud sea evaluada, quienes inician el trámite deben presentar una serie de documentos básicos que permitan acreditar la identidad, la afiliación al PAMI y el estado de salud:
Documento Nacional de Identidad del afiliado.
Credencial o un comprobante reciente de cobro.
Informe médico actualizado que detalle las limitaciones funcionales y la necesidad de asistencia.
Nota formal donde se solicita el subsidio.
Consentimiento informado firmado.
Una vez presentada la documentación, un equipo interdisciplinario de PAMI evalúa cada caso en función del grado de dependencia y la situación individual del afiliado.
Si la solicitud es aprobada, PAMI paga un monto mensual que está destinado a cubrir parte de los honorarios del acompañante terapéutico o cuidador domiciliario, con la finalidad de sostener la vida independiente del adulto mayor en su propio hogar.
Este subsidio se enmarca dentro de un conjunto de prestaciones que el organismo mantiene vigentes en 2026 para sus afiliados, en un contexto en el que los cuidados domiciliarios cobran cada vez más relevancia ante el envejecimiento de la población y las necesidades específicas de quienes presentan dependencia funcional.