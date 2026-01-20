La Laguna del Diamante reabrió y recibió más de 600 visitantes en una semana

La Reserva Natural Laguna del Diamante volvió a abrir sus puertas y el interés fue inmediato. En su primera semana de la temporada 2026, el área protegida recibió a 627 personas que ingresaron en 224 vehículos, tras permanecer cerrada por el temporal de principios de enero. La reapertura se concretó el miércoles 14, luego de tareas de despeje y acondicionamiento de caminos.

El acceso se realiza únicamente con turno previo, una modalidad que busca ordenar el ingreso y cuidar el entorno. Desde la Ruta Nacional 40, último tramo asfaltado, hasta la laguna, hay que recorrer 64,6 kilómetros de caminos de tierra, trabajados por Vialidad Mendoza para garantizar la transitabilidad. Aun así, se recomienda circular con precaución y vehículos adecuados.

Ubicada a 220 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar. El paisaje, dominado por el volcán Maipo, vuelve a posicionarse como uno de los destinos más buscados del verano mendocino. El viaje desde la capital provincial demanda alrededor de cuatro horas.

Durante esta temporada, los visitantes pueden elegir entre distintas actividades según el tipo de ingreso. Hay opciones para pasar el día, acampar o realizar trekking y andinismo, siempre con reserva previa. Todas las entradas se adquieren a través del sistema online de Áreas Naturales Protegidas .

La reapertura de la Laguna del Diamante marcó el inicio de la temporada 2026 con un importante movimiento turístico.

Para sacar el turno, hay que ingresar al sitio oficial de la Laguna del Diamante y seleccionar la actividad, fecha y horario disponibles. El sistema permite cargar los datos de los visitantes y genera un cupón de pago. El abono se realiza por Pago Fácil o Mercado Pago, y el comprobante debe presentarse al ingresar.

Los horarios varían según el mes y el tipo de visita. Hasta el 28 de febrero, el ingreso es de 7 a 17 para quienes van por el día y hasta las 19 para quienes pernoctan. En marzo, el horario se reduce una hora tanto para visitas diurnas como para acampe.

Actividades, recomendaciones y cuidados

Prensa Gobierno de Mendoza

La entrada por el día habilita pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic, siempre respetando las indicaciones de los guardaparques. Para quienes eligen acampar, la zona es agreste y no cuenta con proveeduría, por lo que es fundamental llevar todo lo necesario. El área de acampe está ubicada sobre la margen oeste de la laguna, resguardada del viento.

En el caso de los andinistas que buscan hacer trekking o ascender al volcán Maipo, el permiso contempla hasta siete días y seis noches. Es obligatorio contar con handy VHF y firmar un formulario de aceptación de riesgo. También se recomienda llevar GPS y equipo de Alta Montaña.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que se trata de un entorno natural exigente. Hidratación, abrigo, protección solar y respeto por las normas son parte de una experiencia segura. El objetivo es disfrutar del lugar sin afectar uno de los paisajes más emblemáticos de la cordillera mendocina.