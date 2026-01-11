Continúan los trabajos para despejar la nieve y habilitar al turismo la Laguna del Diamante

Los operarios de la Dirección Provincial de Vialidad trabajan desde el viernes con equipos pesados en la Laguna del Diamante , para despejar la nieve del circuito que permite su acceso y así concretar la -por el momento- pospuesta apertura al público.

Según indicaron desde Vialidad provincial, las nevadas, que comenzaron en la madrugada del jueves y continuaron a lo largo de todo ese día y el viernes, produjeron una acumulación de más 30 centímetros de nieve .

Es por eso que la tarea es dificultosa y lenta. Sucede que algunos sectores permitan trabajar a buen ritmo pero la mayor parte del circuito es intrincado, con cuestas y pendientes desafiantes, curvas cerradas, tramos que transitan al borde de precipicios y zonas muy altas donde la nieve impacta en cantidad.

La Laguna del Diamante está ubicada a 3.289 metros sobre el nivel del mar, la misma altura que el Paso Internacional Cristo Redentor. Pero para llegar al espejo de agua antes hay que pasar por la Pampa de las Avestruces, que está apostada a 3.549 metros sobre el nivel del mar.

La Ruta Provincial 98 es el camino por el que se llega a la laguna, ubicada en el departamento de San Carlos. La ruta se extiende en un total de 80,2 kilómetros, desde la RN 40 hasta el Paso de los Arrieros, en el límite con Chile.

Camino A La Laguna Del Diamante

En el trayecto está el circuito de Laguna del Diamante, que ocupa 43 km, comenzando a 26 km de la RN 40, en Alvarado, el puesto de Guardaparques, y finaliza a unos 11 kilómetros, antes de la frontera geográfica, en el puesto de Ganadería Nacional y en la naciente del río Diamante.

La apertura pospuesta

Desde Vialidad señalaron que hubo máquinas trabajando durante todo el mes de diciembre para acondicionar la ruta y cumplir con el plazo de apertura dispuesto, el de este jueves 8 de enero. Sin embargo, las nevadas tardías lo hicieron imposible.

El mismo jueves se llevó a cabo el acto de inauguración de la temporada 2026 en la Seccional Guardaparque Alvarado. Pero el acceso del público sigue cortado y desde Vialidad señalaron que los trabajos continuarán en los próximos días, por lo que informará cuando ya esté transitable.

Laguna del diamante 2

Qué tener en cuenta para cuando se habilite el ingreso

Durante la temporada, quienes visiten la Laguna del Diamante podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo. En todos los casos, es obligatorio contar con reserva previa a través del sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas. El trámite es completamente digital y el comprobante se presenta al ingresar.

La reserva se encuentra a 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza. El viaje demanda alrededor de cuatro horas y se desarrolla en un entorno de montaña, sin servicios ni proveeduría. Por eso, se recomienda ir bien preparado.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que está prohibido ingresar con mascotas, hacer fuego fuera de los sectores habilitados y dejar residuos. También piden respetar la flora, la fauna y las indicaciones de los guardaparques.