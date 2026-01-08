Se reprogramó la apertura al público de la Laguna del Diamante debido al mal tiempo

Tal como se había anunciado, la Reserva Natural Laguna del Diamante iba a dar inicio a su temporada 2026 este jueves 8 de enero, con un acto oficial y entrada gratuita. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a modificar los planes a último momento. Un temporal que se desató durante la madrugada llevó a las autoridades a postergar la apertura por razones de seguridad.

La información fue confirmada a través de las redes sociales del Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, donde se difundieron videos que muestran el estado actual del lugar. Allí se observan importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores del área protegida. Frente a este escenario, se resolvió reprogramar la apertura para este viernes 9 de enero.

A pesar de la postergación, el acto formal se realizará en la Seccional Guardaparque Alvarado con la presencia de autoridades provinciales y municipales. De todos modos, no se permitirá el ingreso de público durante la jornada, justamente por la presencia de nieve en la zona de la laguna. El objetivo, remarcaron, es resguardar la integridad de quienes planeaban acercarse.

La habilitación del área fue posible gracias a intensos trabajos realizados por Vialidad Mendoza, que durante más de dos semanas se dedicó a despejar nieve y hielo, remover rocas y acondicionar el camino de acceso. Desde la Ruta Nacional 40, último tramo asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros de camino de tierra, típico de Alta Montaña.

El sector más exigente es el tramo de 43 kilómetros que une la Seccional Guardaparque Alvarado con la Seccional Laguna, donde se encuentra el refugio El Cilindro. Si bien estas tareas permitieron recuperar el circuito, las recientes nevadas volvieron a complicar la situación. Por eso, el ingreso seguirá restringido hasta que las condiciones mejoren.

Qué tener en cuenta para cuando se habilite el ingreso

Laguna Del Diamante Postergación De Apertura (2) Energía y Ambiente Mendoza

Durante la temporada, quienes visiten la Laguna del Diamante podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo. En todos los casos, es obligatorio contar con reserva previa a través del sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas. El trámite es completamente digital y el comprobante se presenta al ingresar.

La reserva se encuentra a 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. El viaje demanda alrededor de cuatro horas y se desarrolla en un entorno de montaña, sin servicios ni proveeduría. Por eso, se recomienda ir bien preparado.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que está prohibido ingresar con mascotas, hacer fuego fuera de los sectores habilitados y dejar residuos. También piden respetar la flora, la fauna y las indicaciones de los guardaparques.