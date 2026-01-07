Verano 2026: la Laguna del Diamante reabre al público con entrada libre el primer día

La Reserva Natural Laguna del Diamante dará inicio oficial a su temporada 2026 el próximo jueves 8 de enero, con un acto previsto a las 10 en la Seccional Guardaparque Alvarado. La jornada inaugural tendrá una característica especial: el ingreso será gratuito para todos los visitantes, marcando el comienzo de un nuevo período de visitas a uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza.

La habilitación del área fue posible luego de intensos trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso, realizados por Vialidad Mendoza. Estas tareas permitieron recuperar el camino de Alta Montaña, que permanece intransitable gran parte del año debido a la acumulación de nieve y hielo.

El circuito, de suelo natural, suele quedar cerrado entre ocho y nueve meses por las condiciones climáticas extremas, por lo que su apertura se limita al verano y comienzos del otoño. La reapertura representa un hito esperado tanto por mendocinos como por turistas nacionales e internacionales.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó el valor ambiental del área y el trabajo coordinado entre los distintos organismos provinciales. “La apertura de la temporada 2026 de Laguna del Diamante simboliza el compromiso de nuestra gestión con un turismo sustentable, seguro y respetuoso del ambiente. Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos, y garantizar el acceso en condiciones adecuadas es una prioridad”, expresó.

Además, recordó que “como todos los años, el día inaugural de la temporada será gratuito para todos los visitantes”.

Laguna del diamante - 52.jpg Laguna del Diamante abre la temporada 2026.

Cómo es el acceso y el estado de los caminos

Las tareas viales demandaron más de dos semanas de trabajo e incluyeron el despeje de grandes acumulaciones de nieve y hielo, la remoción de rocas y la reconstrucción de tramos del camino. Desde la Ruta Nacional 40 —último punto asfaltado— hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros de caminos de tierra.

El sector más exigente es el tramo de 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna, donde se ubica el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua. Estas mejoras permiten un acceso más seguro y ordenado durante la temporada habilitada.

Actividades permitidas para el verano 2026

Durante el período de apertura, los visitantes podrán realizar senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, según la modalidad de ingreso seleccionada. Todas las actividades requieren reserva previa obligatoria a través del sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas.

La Laguna del Diamante se encuentra a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal y a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El viaje desde la capital provincial demanda aproximadamente cuatro horas.

Sistema de turnos y modalidades de ingreso

La obtención de entradas se realiza de manera exclusivamente digital. Los interesados deben ingresar al sistema oficial de reservas, seleccionar la actividad, la fecha y el horario, completar los datos personales y confirmar el turno. El pago puede efectuarse mediante Pago Fácil o Mercado Pago, y el comprobante deberá presentarse al ingresar a la reserva.

laguna del diamante1 La Reserva Natural Laguna del Diamante abrirá oficialmente su temporada 2026 este jueves. Prensa Gobierno de Mendoza

Los horarios de ingreso varían según el mes y la modalidad (visita por el día o con pernocte), con una excepción los días martes, cuando el ingreso comienza a las 13 por relevo del personal. La autoridad de aplicación podrá suspender el acceso por razones de fuerza mayor, sin reembolso del arancel abonado, aunque el comprobante podrá reutilizarse en una nueva fecha.

Recomendaciones y normas para una visita responsable

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que la Laguna del Diamante es un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, agua, abrigo, protección solar y equipamiento adecuado para Alta Montaña. También es obligatorio respetar las indicaciones de los guardaparques y la normativa vigente.

Está prohibido ingresar con mascotas, hacer fuego fuera de los sectores habilitados, circular fuera de los caminos autorizados, dañar la flora y fauna, dejar residuos o alterar el paisaje. El cumplimiento de estas normas es clave para preservar este espacio natural único, uno de los tesoros ambientales más importantes de la provincia.