Vacacionar en verano: la pileta más grande Argentina, con entrada súper económica y perfecta para la familia

Una alternativa refrescante para toda la familia que cuida tu bolsillo y ofrece actividades divertidas.

Disfruta en familia o con amigos uno de los atractivos turísticos de Salta.

Una propuesta para vacacionar en el verano se encuentra en Salta. Lejos de la playa, este lugar cuenta con actividades, camping y entrada económica, que no tienen nada que envidiarle al mar. Tiene una horario de apertura amplio y cuenta con descuentos para menores de edad y personas con discapacidad.

Se trata del Balneario Carlos Xamena. Cuenta con la pileta más grande del país con dimensiones colosales: 270 metros de largo por 97 de ancho, cubriendo una superficie de 26100 metros cuadrados. Es tan grande que muchos la comparan con pequeños lagos y su gran tamaño se ha convertido en un ícono del turismo de la capital salteña.

balneario-xamena-3-jpg La pileta más grande de Argentina, perfecta para visitar en verano. Archivo. Muchos señalan que el Balneario El Edén es el más grande de Argentina. Sin embargo, sus dimensiones no son parecidas a la anterior. La pileta de El Edén mide aproximadamente 180 metros de largo por 50 de ancho y ocupa alrededor de 9 mil metros cuadrados.

Más detalles sobre esta pileta El Balneario Municipal Carlos Xamena cuenta con diferentes servicios. El camping es uno de los favoritos de los turistas porque tiene un sector con conexiones eléctricas disponible para todos y permite la entrada a motorhomes o casillas rodantes por un pequeño monto.

Para el verano de 2026, los precios del Balneario Carlos Xamena rondan entre los 700 y 1200 pesos, dependiendo de la edad.Los niños menores de 6 años y personas con discapacidad tienen entrada gratuita.