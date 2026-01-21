PAMI: cómo pedir los anteojos gratis en 2026 y qué requisitos hay que cumplir

PAMI mantiene en 2026 la cobertura gratuita de anteojos para afiliados, con trámite simple en ópticas de cartilla.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente en 2026 la cobertura gratuita de anteojos para sus afiliados. La prestación incluye, por año prestacional, un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, según indicación médica.

El trámite es personal y se gestiona luego de una consulta con un oftalmólogo de cartilla. Una vez realizada la prescripción, el afiliado puede elegir libremente la óptica adherida donde solicitar los anteojos, sin necesidad de concurrir a una agencia de PAMI.

Quiénes pueden realizar el trámite La gestión puede ser realizada por el propio afiliado. En caso de que la persona no pueda trasladarse, un familiar o apoderado está habilitado a iniciar el trámite con la documentación correspondiente. De todos modos, el afiliado deberá presentarse en la óptica para realizar la prueba visual antes de la entrega de los lentes.

Documentación necesaria para acceder a la prestación Para solicitar los anteojos gratuitos se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico oftalmólogo de PAMI. La prescripción tiene una validez de 150 días y se encuentra cargada en el sistema, por lo que no es necesario imprimirla.

En los casos de indicación de bifocales por primera vez, puede solicitarse la escala FIN, según criterio de cada agencia. PAMI aclara que, si el afiliado no se adapta a los bifocales, no se entregarán lentes separados de cerca y de lejos.