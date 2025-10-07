PAMI activa su programa de bienestar para que los jubilados disfruten la primavera

Con el cambio de estación, los días se alargan, el clima se vuelve más cálido y aumenta la presencia de polen y humedad. Estos factores pueden afectar la salud de los adultos mayores, provocando alergias y enfermedades respiratorias. Por eso, PAMI activa su programa de bienestar con recomendaciones prácticas y accesibles para que sus afiliados puedan disfrutar la primavera.

Este programa forma parte de las acciones de PAMI para promover el envejecimiento activo, prevenir enfermedades estacionales y acompañar a sus afiliados en cada etapa del año. A través de hábitos simples y cuidados cotidianos, se busca que los adultos mayores puedan sentirse mejor, reconectar con el entorno y disfrutar la primavera con salud y bienestar .

El programa recomienda evitar el sol intenso y proteger la piel con ropa liviana y protector solar. Foto: PAMI

PAMI recuerda que a medida que suben las temperaturas, es fundamental mantenerse bien hidratado. Se recomienda tomar al menos 8 vasos de agua por día para que el cuerpo funcione correctamente. Además, la primavera ofrece una gran variedad de frutas y verduras frescas, ideales para mejorar la alimentación y fortalecer el sistema inmunológico.

Para disfrutar del sol de manera segura, PAMI recuerda la importancia de usar protector solar, sombreros y ropa liviana. La exposición prolongada sin cuidados puede generar lesiones en la piel o complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

Chequeos médicos

Si el afiliado es propenso a las alergias o tiene antecedentes respiratorios, se recomienda realizar controles médicos regulares y prestar atención a síntomas como congestión, tos o reacciones en la piel. La prevención es clave para evitar complicaciones.

Se sugiere realizar chequeos médicos regulares. Foto: Archivo

Actividad física al aire libre

La primavera es el momento ideal para mover el cuerpo y conectar con la naturaleza. PAMI recomienda realizar caminatas suaves, preferentemente en las primeras horas del día o al atardecer, cuando hay menos polen en el aire y temperaturas más agradables. No es necesario hacer ejercicio intenso: 30 minutos de caminata a ritmo cómodo son suficientes para mejorar la circulación, fortalecer los músculos y despejar la mente.

Bienestar en primavera: el objetivo del programa de PAMI

