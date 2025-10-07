PAMI activa su programa de bienestar para que los jubilados disfruten la primavera
PAMI activa su programa de bienestar estacional con hábitos simples para que los jubilados disfruten la primavera con salud y prevención.
Con el cambio de estación, los días se alargan, el clima se vuelve más cálido y aumenta la presencia de polen y humedad. Estos factores pueden afectar la salud de los adultos mayores, provocando alergias y enfermedades respiratorias. Por eso, PAMI activa su programa de bienestar con recomendaciones prácticas y accesibles para que sus afiliados puedan disfrutar la primavera.
Este programa forma parte de las acciones de PAMI para promover el envejecimiento activo, prevenir enfermedades estacionales y acompañar a sus afiliados en cada etapa del año. A través de hábitos simples y cuidados cotidianos, se busca que los adultos mayores puedan sentirse mejor, reconectar con el entorno y disfrutar la primavera con salud y bienestar.
Te Podría Interesar
Hidratación y alimentación
PAMI recuerda que a medida que suben las temperaturas, es fundamental mantenerse bien hidratado. Se recomienda tomar al menos 8 vasos de agua por día para que el cuerpo funcione correctamente. Además, la primavera ofrece una gran variedad de frutas y verduras frescas, ideales para mejorar la alimentación y fortalecer el sistema inmunológico.
Protección solar
Para disfrutar del sol de manera segura, PAMI recuerda la importancia de usar protector solar, sombreros y ropa liviana. La exposición prolongada sin cuidados puede generar lesiones en la piel o complicaciones en personas con enfermedades crónicas.
Chequeos médicos
Si el afiliado es propenso a las alergias o tiene antecedentes respiratorios, se recomienda realizar controles médicos regulares y prestar atención a síntomas como congestión, tos o reacciones en la piel. La prevención es clave para evitar complicaciones.
Actividad física al aire libre
La primavera es el momento ideal para mover el cuerpo y conectar con la naturaleza. PAMI recomienda realizar caminatas suaves, preferentemente en las primeras horas del día o al atardecer, cuando hay menos polen en el aire y temperaturas más agradables. No es necesario hacer ejercicio intenso: 30 minutos de caminata a ritmo cómodo son suficientes para mejorar la circulación, fortalecer los músculos y despejar la mente.
Bienestar en primavera: el objetivo del programa de PAMI
Este programa forma parte de las acciones de PAMI para promover el envejecimiento activo, prevenir enfermedades y acompañar a sus afiliados en cada etapa del año. La primavera puede ser una oportunidad para sentirse mejor, reconectar con el entorno y cuidar la salud física y emocional.