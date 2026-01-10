Palo Hernán Lautaro Rubín, el hombre más exitoso de la televisión y radio de Paraguay

Palo Hernán Lautaro Rubín , es uno de los empresarios y periodista más importantes de la televisión y radio de Paraguay .

Durante más de 30 años y, empezando desde muy abajo, creó una productora que lleva adelante el programa más exitoso de la televisión guaraní: “El Conejo” que da trabajo en forma directa a unas 40 personas y un número similar en forma indirecta.

Hijo del extinto periodista Humberto Rubín quien enfrentó a la dictadura de Alfredo Stroessner aprendió de su padre no “vender” su dignidad y pelear por sus ideales.

Desde hace 30 años cuando puso al aire el programa El Conejo, nunca dejó de conducirlo. Es más no faltó a ningún programa y nunca interrumpió su trasmisión.

No le interesa la política ni estar presente en los medios, más allá de su trabajo diario.

Se autodefine como cabalista. “Sigo la Cabalá”, aunque si bien lleva puesto en su cabeza una kipa (casquete que los hombres judíos usan para cubrirse la cabeza como señal de respeto a Dios,) y respeta el judaísmo dejó esta religión.

Reacio a las entrevistas Palo Hermán Lautaro Rubín recibió a MDZol en su productora en la ciudad de Asunción, Paraguay

“Soy siempre el mismo”

¿Quién es Palo Rubín?; ¿es un personaje? ¿es el que se ve en televisión conduciendo El Conejo, el programa de entretenimientos más visto de la televisión paraguaya?

- Yo soy el mismo siempre. Me tocó estar en dos aguas diferentes en cuanto a la comunicación, ahora son tres, porque estoy en el entretenimiento de televisión hace 30 años y en radio un poco más, haciendo totalmente algo diferente que es periodismo. Y hace unos cuantos años se sumaron las redes sociales. Así que no hay ningún personaje ni persona distinta

- Vos tenés un programa de entretenimientos en la TV pero sos periodista. ¿Dónde te situás mejor?

- Me da igual. Yo soy una persona muy agradecida por las bendiciones que llegan a mi vida y las respeto muchísimo. En el corto período en que yo no estuve en los medios conseguí la distribución de Audi para la ciudad brasileña Itajaí . Y cuando ya estaba por alquilar el lugar se dio una oportunidad de venir a hacer el primer CEO de un grupo comunicacional en Asunción, y eso me tocó el corazón porque es lo que me gusta la comunicación. ¿Por qué te cuento eso?, porque estaba dispuesto a dejar todo para volverme vendedor de autos, no tengo problema. No tengo apego, nunca tuve estrés, no tengo pantalla, si Dios me quiere dar, en hora buena. Estoy muy agradecido y lo hago todos los días de mi vida. Tengo mucha apreciación, pero no tengo apego

Si mañana tendrías que dejar…

- No tengo apego. Sin problema. En diciembre hizo un año que renuncié a la radio histórica de Ñandutí por diferencias con los nuevos dueños teniendo el programa de mayor rating y facturación

La familia Rubín en Paraguay es sinónimo de televisión y radio; más allá de haberse desprendido de varios medios de comunicación. ¿Cuál fue el motivo?

- La crisis. Imagínate que ahora Netflix compró la Warner. O sea, es parte de la dinámica, del proceso.

¿Cómo está hoy la televisión de Paraguay?

- Ha crecido. A mí me gusta dónde está, quizás falta un trabajo más corporativo. La televisión paraguaya es muy barata.

¿A qué te referís con barata?

- El segundo de publicidad es barato y eso hace que no se aprecie, aunque parezca una contradicción

¿Nunca te interesó escalar en la Argentina?

- Sí me interesó incluso gracias a un director del canal de Paraguay que fue el que me resurgió en Telefuro. Con él formateamos el Conejo y a lo mejor el ego me jugó en contra porque él me decía, ´empecemos con Bolivia, que yo conozco, me acabó convenciendo porque muchos años viajé por lo menos seis veces al año. Yo quería Perú porque sentía que, si yo iba Perú, se abría América. No salió

¿Te molesta que te comparen con Marcelo Tinelli?

- No. Admiro profundamente a Marcelo. Es un honor que te comparen con un ganador y sobre todo con personas que nunca dejaron de trabajar a pesar de todo

- ¿Por qué crees que tiene tanta vigencia el programa El Conejo? (comenzó a emitirse el 5 de enero de 1996, es decir hace 30 años que se emite en forma ininterrumpida)

- Varias razones. Una de ellas es que la vida me enseñó a escuchar. Entonces muchos de los bloques éxitos del programa a mí no me gustaron, pero los hice igual. Lo otro es que en la época de la dictadura cuando con mi familia nos quedamos en la calle, yo estaba recién casado, tenía tan solo 19 años y vendía libros y joyas en cuotas a las enfermeras en los hospitales. ¿Qué hizo eso? Yo me recibí en el ´85 en el colegio me voy un año a vivir a Israel, plena dictadura de Alfredo Stroessner. Mi papá (Arturo Rubín) estaba bloqueado en todos los sentidos, consiguió 200 dólares, me los dio y me fui a Israel teniendo 17 años. Mi padre no pudo enviarme nada, o sea, me quedé ahí colgado y sobreviví de la mejor manera, ¿por qué te cuento esto? porque al conocer la realidad de la vida, no puedo expresar mejor eso en televisión. Que yo veo que hay muchos errores de mis colegas productores, porque en mi caso esa es la bendición que yo tengo, yo soy productor general y a la vez soy el conductor específicamente de El Conejo, entonces me da un conocimiento del sentir de la gente. Y eso me ayuda mucho. Eso se traduce después en el programa. Después el respeto porque la televisión cambió mucho. Antes, por ejemplo, lo que era políticamente correcto en los últimos años ya no lo es. En las cámaras ocultas, en el piso, en las opiniones. Nosotros siempre fuimos respetuosos de eso

La TV ha cambiado. Hoy, por ejemplo, no podés hacer chistes mostrando la cola o los pechos de una chica, tuviste que cambiar vos también…

- Sí. Nosotros tuvimos un cambio muy importante. Creo que son pocos los programas en la región que hacen lo que hace El Conejo. Nosotros tenemos un desfile de más de 40 artistas que compiten todos los sábados en 2,30 horas de programa. En los últimos cuatro años estamos manteniendo un promedio de share de 49 puntos con pico de 69 habiendo 10 canales abiertos y 200 de cable, o sea, fue una migración exitosa.,

- ¿Cuánta gente trabaja con vos?

- Son muchos. Unas 40 de forma directa en la productora, pero cada programa otra vez genera más fuentes de trabajo, cada sábado no hay menos de 200 personas en el estudio. Y después los anunciantes que también es otra locura porque casi no tenemos anunciantes pasivos, yo les pido a los anunciantes que se involucren, que den premios, que hagan obligación de compra, que sumen a su gente. Entonces, eso otra vez genera todo un movimiento para la acción. Entonces, si vos vas sumando la cantidad de gente y el efecto dominó de las acciones del programa, son demasiados

¿Hasta cuándo El Conejo?

- Hasta que Dios diga basta

- Hoy estas transitando los 57 años, ¿a los 70 te vez haciendo El Conejo?

- - Sí

- ¿En serio?,

- Es más, ya me di cuenta que hay que escuchar al corazón a veces y no al entorno, que es al revés lo que te acabo de decir porque me di cuenta en el caso del conductor chileno Don Francisco ( cuyo nombre real es Mario Kreutzberger) se retiró siendo un récord Guinness. Si Dios me da esa longevidad puedo llegar a superar su récord en tiempo al aire.

¿Cómo es ser una estrella de TV y radio y poder manejar la intimidad? O sea, que no se metan en tu vida privada, cuando la exponen por ganar más popularidad

- Yo creo que es mejor así. La vida me dio tres hijos y cinco nietos

- Su padre, un ejemplo de resistencia

- ¿Qué te dejó tu papá? (El padre de Palo Rubín es el recordado comunicador radial paraguayo Humberto Rubín, fue una figura icónica del periodismo y la radiodifusión en Paraguay, fundador de Radio Ñandutí y también padre de otros hijos como Rubén , político y actual diputado, y Leo , también relacionado con los medios).

-

- Muchísimo por su tenacidad incondicional, compromiso entrega y amor incondicional,

- Esa imagen de tu padre que tenés con los brazos en alto de triunfo en tu portal de WhatsApp. ¿Qué representa?

- Cuando Stroessner cerró por segunda vez la radio, que fue la definitiva., siempre peleó contra el régimen dictatorial; él fue más de 40 veces preso. Se fue a llorarle al entonces Ministro del interior y le pidió que le permitan despedirse de su única hermana porque se estaba muriendo de cáncer y no le dejaron. Él como líder de ese grupo nos transmitía lo que está en esa foto.

- ¿Por qué crees que él nunca emigró a Israel, o a otro país?

- - Porque amaba Paraguay. Los entonces embajadores de Israel, de Alemania y de Estados Unidos, los tres embajadores de la época más dura de la dictadura le ofrecieron a él y a todos nosotros refugio, pero no aceptó

- ¿Le reprochás que no se haya ido?

- Para nada. Yo no le reprocho nada a él ni a nadie. Yo me quedo con lo mejor de mi papá

- “La política no es para mi”

- ¿Te ofrecieron participar en Política?

- Muchas veces. Nunca acepté. Capaz en algún momento dudé, pero tengo mi cable a tierra, que es mi alma gemela, mi esposa y ella no quiere saber nada. Y como a mí sí me puede ordenar, pero a mi hijo no, él dio el paso y es diputado nacional

La Cabalá

¿Qué es ser judío?

- Eso sí que es una pregunta complicada para mí

- ¿Por qué?

- Y porque yo encontré mi espiritualidad en la Cabalá

- Explicale a la gente cuál es la diferencia.

- La diferencia principal es espiritualidad versus religión. O sea, tú tienés casi 9 millones de estudiantes en el mundo de Cabalá. El 70% son católicos y cristianos, probablemente un 18% judíos y el resto de diferentes corrientes. Entonces, la Cabalá lo que te da y por eso se define como la tecnología del alma son herramientas para tu camino espiritual. En mi caso yo decidí ser cabalista. no judío. Tengo un amigo, que decidió ser judío cabalista. Tengo otro que es católico cabalista.

Wikipedia te presenta como hinduista…

- Se deben de haber equivocado con mi hermano Leo. Él sí es hinduista.

¿No te queda nada de judaísmo?

- Queda todo. No hay contradicción. Si yo no hubiese hecho ese camino de la Torá, el camino de los Tefilim (pequeños cubos de cuero negro que los hombres judíos se colocan en la cabeza y el brazo durante las oraciones matutinas, conteniendo pergaminos con pasajes de la Torá, para recordar su conexión con Dios), uniendo mente, corazón y acción en cumplimiento de un mandamiento bíblico. , el camino de entender las mitzvot (palabra hebrea que significa "mandamiento" o "precepto", refiriéndose a los 613 mandamientos divinos encontrados en la Torá, (los primeros cinco libros de la Biblia, que guían la vida judía,) popularmente como buenas obra)

Paraguay hoy…

Por último, ¿cómo ves hoy a Paraguay? - -

- Lo veo muy bien. Es un país muy próspero, entonces los errores, las cleptomanías y demás se ocultan al éxito como país

Paraguay crece mucho. Hoy la llaman la Suiza de América, le sacó ese apodo a Uruguay…

- Y esto va a seguir. Paraguay es el corazón económico y cultural de Sudamérica.

Epitafio

Cuando son entrevistas más personales, las culmino con la siguiente pregunta. ¿Qué queres que diga tu epitafio?

- “Lo mismo que escribimos en la tumba de mi padre una frase del Tanaj, (biblia hebrea, también conocido como Mikrá, es el conjunto de los veinticuatro libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en tres grandes partes: la Torá (Ley), los Nevi'im (Profetas) y los Ketuvim (Escritos)… A pesar que parece que los hijos de la oscuridad son más; somos más los hijos de la luz