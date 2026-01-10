El agua brota de una pérdida tras una obra de repavimentación

La pérdida de agua se produce sobre la acequia de la calle Alberdi en la Cuarta Sección de Ciudad.

Vecinos del departamento de Ciudad denunciaron la pérdida de una importante cantidad de agua de una manguera que quedó de una reparación de asfalto, específicamente en la calle Alberdi de la Cuarta Sección.

Un video enviado a la redacción de MDZ mostró cómo una manguera pierde agua en la acequia frente a un complejo de departamentos ubicados en Alberdi al 255, entre Salta y Federico Moreno. La manguera fue recubierta con un caño de plástico pero no se logra evitar la pérdida.

La pérdida de agua en Ciudad En el video también se puede ver una canilla con pérdida, ya sobre la calle, que tiene un tramo roto tras una repavimentación. Las tareas habían sido anunciadas en octubre pasado, como parte del Plan de Obras Urbanas de la Municipalidad de Ciudad, que entre otros tramos intervino la mencionada cuadra de calle Alberdi (entre Salta y Federico Moreno). El 28 de diciembre pasado informaron la reapertura total de la calle que había sido intervenida por etapas. Y, por ende, cortada su circulación de forma parcial por corralitos.