Sandra Mihanovich sufrió una importante pérdida y se quebró en las redes: "No paro de llorar"

La cantante no pudo disfrutar de los festejos porque un ser especial se fue de su lado. Entristecida, decidió compartirlo con sus seguidores.

Para Sandra Mihanovich, el cierre del 2025 quedó marcado por una ausencia irreparable. En una fecha donde la alegría suele ser mandato, la cantante utilizó sus redes sociales no para brindar, sino para soltar un mensaje cargado de una vulnerabilidad que pocas veces muestra por la partida de un ser amado para ella.

“Se termina el año y con él se fue Pepita. No paro de llorar. Gracias por haber estado en nuestra vida. Te amamos”, expresó Mihanovich respecto a la pérdida de su gata.

Un posteo que generó emoción image La artista sufre la partida de su canino. Créditos: Instagram Puertas adentro, la vida de Sandra Mihanovich estaba musicalizada por los pasos de Pepita y los de Zamba, su labradora negra. Entre ambas habían construido una convivencia tan dispar como perfecta. Eran famosas las anécdotas donde la gata se apropiaba de los espacios de la perra, obligándola a ceder su lugar. Esa rutina doméstica, llena de humor y ternura, es la que hoy deja un eco difícil de llenar.

La noticia generó una ola de calidez inmediata en el mundo virtual. Figuras del espectáculo y fanáticos anónimos se volcaron a las redes para sostener a la artista en este "trago amargo". “Abrazo enorme”, “Fuerza querida amiga” y “Te queremos”, fueron algunos de los mantras que se repitieron para intentar mitigar el dolor de quien tantas veces nos consoló con sus canciones.