Orlando Terranova, pionero en publicidad y comunicación digital de Mendoza y Argentina

Cuando se lo trata al empresario apasionado de Mendoza Orlando Terranova siempre hay varias cosas en juego más allá de lo que él o su interlocutor entiendan como lo más importante en el diálogo o negociación y muy rápido deja en claro su posición, ante un dilema, un problema o una solución.

En momentos que no logra "ver" el panorama en su pensadora no tiene ningún reparo en manifestar que necesita tiempo ante lo que se ha planteado, lo que ha surgido. Retrocede poco, pero admite errores. Y suele decir sin vueltas "fracaso".

Su formación deportiva desde el rugby impulsa la naturalidad para conseguir triunfos, fracasos, sin bajar los brazos.

¿Por qué comenzar el 2026 en la sección entrevistas de MDZ con el fundador y actual editor total de este medio, Orlando Terranova?

A lo mejor la pregunta correcta es: ¿y por qué no?

El fundador y actual 1 de MDZ es un pionero en el campo de lo mediático en Mendoza, Argentina e incluso en países de la región. Su trabajo es respaldado por hitos en distintas épocas: innovación en la publicidad en vía pública, siempre, otro tanto en los medios tradicionales, como fue el caso del lanzamiento de revista Primera Fila de los años 90, y MDZ entre los primeros canales digitales nativos.

Es ambicioso, siempre quiere mejor y no tanto más (y si es más, mejor, obvio).

Pasados los 80 años, este señor resulta que es más moderno y contemporáneo que muchísimos de 20, 30, 40 o 50 años. Parece "estar" en otra cosa pero está conectado. "Antenado", dirían en Brasil.

Orlando Terranova, como todo aquello que se convierte en clásico, siempre es actual. Tal vez sea ése uno de sus secretos y talentos más desarrollados. Todo lo contrario a su frustración como cantante (lo confiesa en este reportaje).

Orlando Terranova (3) Marcos Garcia / MDZ

Orlando Terranova

Cuando le propuse esta entrevista y le expliqué que mi intención era que fuese el primer reportaje del año 2026 apeló a una de sus estrategias más efectivas: "si me convencés, la hacemos".

Media hora después dijo sí. Acordamos la hora y luego vino el etcétera desatado a partir de su "está bien, vamos para adelante".

No fue fácil, tampoco la hizo difícil. O ambas cosas.

Puedo sospechar que me iba a decir que sí en el mismo instante de mi propuesta pero, sospecho, antes quería oír mis razones. O sea: no iba a responder hasta no saber para qué exponerse.

El empresario publicitario y mediático ha sido educada en la discreción, el bajo perfil, cierta prudencia.

Los han educado para ser más hacedores que habladores.

Y todo viene del padre del padre, quien aparece en varios pasajes de esta entrevista, el self-made man José Orlando Terranova.

Una foto de los años 90 replicada en otras tres versiones, con ayuda protagónica de la Inteligencia Artificial: "hablamos poco de eso", dijo, cuando pusimos fin al reportaje. Tenía razón. O no. Cuando el reportaje acaba el resto no vale (pueden reírse, o no).

Orlando Terranova Inteligencia Artificial

Orlando Terranova MDZ

Orlando Terranova IA

Reportaje

Primera parte del reportaje. Estamos en la entrada del histórico edificio de Publicidad Sarmiento, centro operativo de MDZ. Ha sido refuncionalizado hace menos de un semestre.

Uno de los mentores del proyecto, Orlando Terranova, explica varios pasos sobre esta obra en plena Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Orlando Terranova Entrevista en la entrada del diario Marcos Garcia / MDZ

Medios de comunicación

Desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses he podido estar más cerca y compartir su trabajo. Es incesante, incansable e irreductible.

En MDZ suma una doble condición bastante excepcional en el mapa de medios de comunicación de Mendoza y Argentina: es el dueño y es el editor real y cotidiano.

Orlando Terranova minimiza pero sabe que no es un tema para minimizar. Será el pudor, será el temor al guadañazo, será lo que sea, pero en la Argentina, los medios de comunicación no están bajo la dirección de periodistas o de editores con esa mirada persistente del desconfiado.

Se me hace que en esta industria todo se fue al demonio cuando la plantilla de abogados superó la de los periodistas. Terranova es abogado, es periodista (el dirá que no, que es un "fracaso", a modo de defensa), aunque es dueño de un medio muy potente, de alto impacto, reconocido e instalado en toda la Argentina.

Estas características lo convierten en un rara avis de este negocio, tanto como empresario, tanto como editor periodístico.

Orlando Terranova (1) Para ser un hombre de su época y de su tiempo, la edad es lo de menos. Marcos Garcia / MDZ

MDZ

En el invierno de 2007 lanzó su gran hito en comunicación digital: MDZ. Fue impactante. Un verdadero cambio en la forma de presentar o contar historias y noticias. No solamente en Mendoza o en Argentina: en muchos sitios del planeta hispano.

En aquellos días repetía que su objetivo era hacer uno de los mejores diarios digitales del mundo. Hoy, dieciocho años después, ése es el mismo objetivo.

Reportaje completo

Orlando Terranova Entrevista Orlando Terranova Entrevista Marcos Garcia / MDZ

Medios

En varios tramos de esta conversación se habla del futuro en distintos aspectos.

Me gusta usar la metáfora para distinguir las necesidades y planes variados para preparar una carrera de 100 metros, de velocidad, y una maratón, que exige regularidad.

Creo que esta diferenciación es una de las grandes ideas que asoman en esta conversación.

Si así fuera se ha cumplido con una buena parte de la tarea.