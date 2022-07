"Ciudadanos libres y responsables, en el marco de una República"

Hace 15 años nació MDZ, un medio digital nativo que rompió los esquemas y cambió la comunicación en Mendoza. Luego de 15 años, vuelve a generar un cambio clave con el lanzamiento de la doble portada; una con una impronta local y otra con una visión federal, con los temas nacionales más relevantes y con producción propia. Orlando Terranova, fundador de MDZ, fue quien puso en perspectiva el valor que tiene el paso dado por la compañía y los desafíos que vienen para el periodismo, la comunicación y la provincia.

Para comenzar, aseguró que el medio busca construir valor en para lograr “ciudadanos libres, responsables en el marco de una república democrática”. “Pienso en ciudadanos libres, donde todos seamos iguales frente al colectivismo autoritario. De toda nueva intención identitaria que nos divida”, aseguró.

En ese sentido, dijo que hay que buscar evitar la “polarización extrema, cancelatoria y conflictiva. “Es necesario recuperar el sentido común, lo lógico, lo evidente. Tenemos que entender que orden no es sinónimo de represión; mérito no significa privilegios”, dijo.

Ante un auditorio compuesto por dirigentes de todas las extracciones políticas y representantes de diversos sectores, Orlando Terranova enfatizó en su discurso que es necesario recuperar el valor de la educación como eje. "La educación es el vehículo más fuerte y concreto de formación para ser ciudadanos libres, incluidos, realizados. Hay que mejorar sin exclusión, sin demagogia. Si no, se forman ciudadanos que terminan dependientes, sin dignidad y con futuro incierto. La falta de educación puede convertir a las personas en dominados y mendicantes. Educados y libres, son ciudadanos con futuro", dijo.

La comunicación

En cuanto a los desafíos por venir, Orlando Terranova destacó la complejidad de la comunicación en el Siglo XXI. "Estamos en una revolución en el mundo digital. Los fundamentos tradicionales del periodismo siguen, pero está la incorporación de lo nuevo. Las redes sociales, con sus ventajas y desventajas, que hacen que haya un cronista en cada lugar", explicó.

Al analizar la realidad, explicó que es necesario no caer en algunas tentaciones. "Tenemos una necesidad de no caer en el populismo mediático, en la polarización extrema; la tendencia a la caza de brujas, el desinterés por la verdad. No caer en el periodismo militante o que sentencia a priori, que condena en la portada y luego aclara de manera breve", opinó el fundador de MDZ. "Este populismo periodístico amarillento que promueve seres humanos desinformados, divididos, busca una polarización in extremis", agregó.

Luego, agregó cuáles son las grandes tareas que vienen. "Desde los pilares tradicionales del periodismo tenemos que aportar, con profesionalismo, dar una alternativa cultural para que aportar a ciudadanos libres y con pensamiento crítico. Para enfrentar las intenciones autoritarias, la dependencia indigna. Debemos imponer las ideas y el pensamiento frente a las emociones", culminó.