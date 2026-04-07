Organizaciones protestan en el nudo vial contra la baja de planes

Este martes 7 de abril, organizaciones sociales se movilizan en Mendoza en el marco de una jornada nacional de protesta contra la eliminación del programa Volver al Trabajo. Uno de los principales focos de la manifestación se concentra en el nudo vial , donde se encuentran reunidos referentes y militantes del Polo Obrero.

Desde las 8.30, los manifestantes llevaron adelante una modalidad de protesta sin interrumpir completamente la circulación. Cada vez que el semáforo cambiaba a rojo, avanzaban sobre la calzada y realizaban cortes momentáneos.

El eje central de la protesta fue el rechazo a la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que hasta ahora otorgaba un ingreso mensual de $78.000. Según lo dispuesto, este será el último mes de cobro para los beneficiarios.

Desde el Ejecutivo se plantea reemplazar este esquema por un sistema de vouchers orientados a la capacitación laboral. Sin embargo, las organizaciones consideran que esa alternativa no alcanza para cubrir las necesidades actuales de quienes dependen del programa.

La protesta en el nudo vial no fue un hecho aislado, sino que es parte de una jornada nacional impulsada por distintas organizaciones sociales. En Mendoza, además, se registraron concentraciones en otros puntos estratégicos.

Uno de ellos fue el Acceso Este, a la altura de la conocida “banana”, donde también se convocaron agrupaciones para reforzar el reclamo. La estrategia es replicar las protestas en distintos sectores para amplificar la visibilidad.

El trasfondo del conflicto está vinculado a la baja de casi un millón de planes a nivel país, de los cuales alrededor de 20.000 corresponden a Mendoza. Las organizaciones advierten que la medida tendrá un impacto directo en sectores vulnerables.

El impacto de la medida en los beneficiarios

El programa Volver al Trabajo está destinado a personas que realizan tareas en cooperativas, espacios comunitarios y actividades de cuidado. También alcanza a quienes trabajan en reciclado, construcción o asistencia social.

Para muchos beneficiarios, ese ingreso representa una parte fundamental de su economía diaria. Por eso, la incertidumbre sobre su continuidad genera preocupación en distintos sectores.

Mientras tanto, las organizaciones anticipan que las protestas continuarán en los próximos días si no hay una respuesta del Gobierno nacional. El conflicto, lejos de cerrarse, suma tensión en un contexto social ya complejo.