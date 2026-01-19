Operaron a Bastian de urgencia y "la intervención fue exitosa"

Matías Morla, el último abogado de Diego Maradona, reapareció por primera vez tras el escándalo por la muerte del astro futbolístico y es quien representa a la familia del menor en este caso que conmociona al país. El letrado aseguró que " la intervención fue exitosa ".

El nene presentó un cuadro de complicación llamada "hidrocefalia", que consiste en presión intracraneana que provoca una hemorragia. Para evitar que la sangre se expanda, se le colocó una válvula evita que aumente la presión y se deriva al abdomen.

La noticia se conoció durante la tarde de este lunes, luego de que debiera ingresar nuevamente de forma urgente, después de que los médicos no pudieran contener la hemorragia, en lo que fue su quinta intervención quirúrgica.

Este grave cuadro se había dado después de que los médicos indicaran más temprano que mostraba signos de leve mejoría, como la apertura de los ojos y "respuesta parcial a estímulos".

¿Cuál es la situación del papá de Bastian y del conductor de la Amarok?

En cuanto a la causa judicial, Morla recordó que "el papá de Bastián está imputado, al igual que la persona que manejaba la camioneta". "Entendemos que es un disparate que esté imputado. Entienden que, porque no llevaba cinturón, él tuvo una negligencia en el tema", agregó.

Al respecto, el abogado sostuvo que "a raíz de la velocidad que iba, por más que vaya con cinto o sin cinto, el resultado no cambió para nada. Una especie de rampa y un choque, un misil que ocurrió ahí”.

Asimismo, aseguró que “iban a 20, 25 km/h, muy despacio, y de repente ven la camioneta que salta y los rompe a la mitad. En principio había dos, según el padre, habría una tercera que se escapó, sacó cosas de la camioneta y se escapó”.

Tras esto, el letrado sentenció que "el conductor de la Amarok pende de un hilo, con estas pericias que se van a hacer, con los resultados va a ser gravísimo". "Mi perito sostiene que el UTV está preparado para la arena, puede ir a 20 km/h en la arena y subir, sin embargo, la camioneta que pesa 2.000 kg, tiene que tomar envión y hacer fuerza y, de esa manera, entiende que hace una suerte de rampa con la otra persona que venía despacio, y ahí se dio el accidente", concluyó.