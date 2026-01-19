Se agravó la salud de Bastian, el nene accidentado en Pinamar, y lo vuelven a operar de urgencia
Por un sangrado en la cabeza, Bastian volvió a entrar al quirófano y crecen las cadenas de oraciones por el nene de 8 años.
El estado de salud de Bastián Jeréz se agravó en las últimas horas y el nene de 8 años volvió a ingresar de urgencia al quirófano en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. El motivo se debe a una hemorragia en la cabeza que los médicos no pudieron contener.
De acuerdo a fuentes cercanas al entorno médico a A24, la intervención no estaba prevista y se decidió de forma urgente. Cabe recordar que, además de las lesiones internas, especialmente en el hígado y la zona abdominal, el pequeño tiene fracturas múltiples de cráneo producto del accidente.
Los detalles de la nueva cirugía de Bastian
¿Qué complicación llevó a la cirugía de urgencia?
Bastian había sido intervenido previamente y se le había colocado una válvula para prevenir una inflamación cerebral. En las últimas horas, ante algunos signos de leve mejoría como la apertura de los ojos y movimientos reflejos en los pies, los médicos habían evaluado retirar parte de la sedación. No obstante, un nuevo sangrado en el cráneo obligó a una cirugía de urgencia.
Esta es la quinta vez que el menor debe ser sometido a una operación.
¿Por qué este tipo de hemorragias representa un riesgo extremo?
Este tipo de hemorragias implica un riesgo extremo, ya que el cerebro es una cavidad cerrada y cualquier hemorragia puede generar una presión letal en pocos minutos. Por eso el tiempo en el que actúan los médicos es vital para evitar consecuencias irreversibles o mortales.
¿Qué decía el último parte médico sobre la salud de Bastian?
El parte médico publicado este lunes mencionaba que Bastian "continúa internado en terapia intensiva, en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica", y que en las últimas doce horas se había decidido "suspender los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada".