Se agravó la salud de Bastian, el nene accidentado en Pinamar, y lo vuelven a operar de urgencia

Por un sangrado en la cabeza, Bastian volvió a entrar al quirófano y crecen las cadenas de oraciones por el nene de 8 años.

El estado de salud de Bastián Jeréz se agravó en las últimas horas y el nene de 8 años volvió a ingresar de urgencia al quirófano en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. El motivo se debe a una hemorragia en la cabeza que los médicos no pudieron contener.

De acuerdo a fuentes cercanas al entorno médico a A24, la intervención no estaba prevista y se decidió de forma urgente. Cabe recordar que, además de las lesiones internas, especialmente en el hígado y la zona abdominal, el pequeño tiene fracturas múltiples de cráneo producto del accidente.

Los detalles de la nueva cirugía de Bastian Vuelven a operar a Bastian de urgencia ¿Qué complicación llevó a la cirugía de urgencia? Bastian había sido intervenido previamente y se le había colocado una válvula para prevenir una inflamación cerebral. En las últimas horas, ante algunos signos de leve mejoría como la apertura de los ojos y movimientos reflejos en los pies, los médicos habían evaluado retirar parte de la sedación. No obstante, un nuevo sangrado en el cráneo obligó a una cirugía de urgencia.

Esta es la quinta vez que el menor debe ser sometido a una operación.

¿Por qué este tipo de hemorragias representa un riesgo extremo? Este tipo de hemorragias implica un riesgo extremo, ya que el cerebro es una cavidad cerrada y cualquier hemorragia puede generar una presión letal en pocos minutos. Por eso el tiempo en el que actúan los médicos es vital para evitar consecuencias irreversibles o mortales.