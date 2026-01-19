Señales alentadoras: qué dice el último parte médico de Bastian, el niño accidentado en Pinamar

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que Bastian Jerez , el pequeño que resultó herido de gravedad tras el choque de una camioneta y una UTV en Pinamar , presentó “respuesta parcial a estímulos” y que se le retiró el sensor de presión intracraneal, además de que se suspendieron sedantes más profundos.

El niño de 8 años presentó, en las últimas 24 horas, evolución en su estado de salud ante la respuesta parcial a estímulos, por lo que se le retiró el sensor de presión intracraneal.

A su vez, en las últimas 12 horas también se decidió “suspender los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

Las autoridades detallaron que, pese a estas leves mejorías, continúa internado en terapia intensiva, en estado grave, clínica y hemodenámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica .

Acerca de la familia, desde hace días se encuentra acompañada por los equipos de salud mental de dicho Ministerio, "con un abordaje interdisciplinario que cuenta con el trabajo de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, los profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII".

La situación del padre del niño

Luego de que haya finalizado la tercera operación de Bastian en Mar del Plata, la fiscalía a cargo de la investigación solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del pequeño, al considerar que también es responsable.

En la causa ya se encontraban acusados por el delito de lesiones culposas Manuel Molinari,conductor de la camioneta, así como también lamujer que conducía la UTV.

Sin embargo, se pidió la ampliación de la imputación contra el papá del pequeño debido a que llevaba en su falda al menor ya que el vehículo cuenta con cuatro lugares,pero eran cinco a bordo.