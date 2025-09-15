Ojos color café: el cuento que enseña a hablar de adopción con amor y verdad
El libro de Florencia Lalor se convirtió en una obra clave para comprender la adopción desde la infancia hasta la adolescencia. Un cuento desde el amor.
"Ojos color café": un cuento que habla de la adopción con ternura y verdad. ¿Cómo explicar la adopción sin ocultar el dolor pero también resaltando el amor? Esa es la apuesta de Ojos color café, el libro escrito por la psicóloga y autora Florencia Lalor, junto a Belén López Medus y María Casabal, con ilustraciones de Fátima Yedro.
Se trata de un relato breve, cargado de imágenes y metáforas, pensado para ser leído tanto por niños como por adultos, ya que ofrece diferentes niveles de lectura y reflexión.
La historia detrás de los ojos
El cuento narra la vida de un niño que, desde muy pequeño, experimenta una pérdida profunda: la separación de su madre biológica. Sus ojos color café se convierten en símbolo de identidad, de memoria y de esperanza. A partir de allí, el relato describe el encuentro con una nueva familia, el proceso de construir un vínculo basado en el cariño y la aceptación de una historia que no se borra, sino que se integra.
"Ojos color café", la historia
Una mirada honesta a la adopción
Lejos de idealizar el proceso, la obra pone en primer plano la complejidad emocional de la adopción: la tristeza, las dudas, la búsqueda de identidad y también la alegría de encontrar un hogar.
Según su autora, el objetivo es dar palabras a lo que a menudo queda en silencio, y acompañar a las familias adoptivas en el desafío de hablar con sus hijos sobre su historia completa.
Herramienta educativa y terapéutica
Ojos color café se recomienda en distintos contextos:
-
En la familia: ayuda a padres e hijos a dialogar sobre la adopción de manera natural.
En las escuelas: abre espacios de reflexión sobre la diversidad de familias y fomenta la empatía.
En la terapia: funciona como disparador para que niños y adolescentes expresen emociones y preguntas vinculadas a sus orígenes y su identidad.
Un aporte imprescindible
Publicado en 2022, este libro ya se consolidó como un material de referencia en temas de adopción, infancia e identidad. Su propuesta sencilla, honesta y poética lo convierte en un puente entre generaciones, que invita a leer, mirar y sentir en familia.