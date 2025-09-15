Ojos color café: el cuento que enseña a hablar de adopción con amor y verdad

El libro de Florencia Lalor se convirtió en una obra clave para comprender la adopción desde la infancia hasta la adolescencia. Un cuento desde el amor.

"Ojos color café": un cuento que habla de la adopción con ternura y verdad. ¿Cómo explicar la adopción sin ocultar el dolor pero también resaltando el amor? Esa es la apuesta de Ojos color café, el libro escrito por la psicóloga y autora Florencia Lalor, junto a Belén López Medus y María Casabal, con ilustraciones de Fátima Yedro.

Se trata de un relato breve, cargado de imágenes y metáforas, pensado para ser leído tanto por niños como por adultos, ya que ofrece diferentes niveles de lectura y reflexión.

La historia detrás de los ojos El cuento narra la vida de un niño que, desde muy pequeño, experimenta una pérdida profunda: la separación de su madre biológica. Sus ojos color café se convierten en símbolo de identidad, de memoria y de esperanza. A partir de allí, el relato describe el encuentro con una nueva familia, el proceso de construir un vínculo basado en el cariño y la aceptación de una historia que no se borra, sino que se integra.

"Ojos color café", la historia Ojos Color Café

Una mirada honesta a la adopción Lejos de idealizar el proceso, la obra pone en primer plano la complejidad emocional de la adopción: la tristeza, las dudas, la búsqueda de identidad y también la alegría de encontrar un hogar.