Habló el papá de Solange Musse antes del veredicto: "Que paguen por una vez por lo que hicieron en pandemia"

El juicio contra el Estado argentino por el caso de Solange Musse , la joven que murió de cáncer en agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre debido a las restricciones sanitarias impuestas en Córdoba durante la pandemia, tendrá su veredicto este lunes en los Tribunales de Río Cuarto.

En la previa a la sentencia, Pablo Musse , papá de la joven y el máximo expositor de su causa, expresó sus sensaciones y apuntó contra las responsabilidades de los políticos. “Ya sabíamos lo que iba a pedir el fiscal, no se esperaba mucho más por los cargos. Ahora la decisión está en el juzgado. Esperamos que tome la decisión correcta y que paguen por una vez por lo que hicieron en la pandemia ”, señaló.

El proceso que hoy llega a su instancia final en Río Cuarto es el primero contra el Estado argentino por los desmanejos en la aplicación de protocolos durante la emergencia sanitaria durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

“La verdad que cuando lo iniciamos sabíamos que iba a ser difícil, ir contra el Estado, la mayoría nos dijo que era imposible. La causa tuvo muchos desmanejos", afirmó Pablo. "En realidad la Corte fue la última determinación para que sea en el juzgado de Río Cuarto. Hoy estamos en la última instancia y ojalá que el resultado sea favorable", agregó.

"Se lo merece Solange y se lo merecen todos los argentinos”, sostuvo el papá de la joven cuyo caso se difundió ampliamente por todo el país.

El juicio más importante por el Caso Solange será más adelante

Además, recordó que aún queda pendiente otro juicio en el que se deberán analizar las responsabilidades políticas de las máximas autoridades nacionales y provinciales que dirigían el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la provincia en ese momento, y que no lo dejaron ver a su hija debido a que, supuestamente según alega la defensa, habría tenido COVID antes de verla.

“Acá hubo privación ilegítima de la libertad y a estos dos imputados no se los juzga. La ampliación del juicio va a venir más adelante”, afirmó, mencionando al expresidente Alberto Fernández, al exgobernador Juan Schiaretti y a otros funcionarios de alto calibre.

Pese al dolor, Musse remarcó que su objetivo es dejar un precedente: “Alivio no vamos a tener, pero ya con que sean condenados y que quede precedente para el resto de los argentinos, nos conformamos con eso por el momento”.