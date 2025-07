Nuevo paro en el Hospital Garrahan este jueves: cómo funcionará

Por su parte, Pablo Puccar, jefe de Cuidados Intermedios y Moderados del Garrahan, expresó en declaraciones a Radio Splendid su inquietud por las nuevas autoridades designadas para el hospital. Sostuvo que el director asignado, Mariano Pirozzo, "no es del Hospital". "Nunca hemos tenido un director que no sea de carrera hospitalaria porque es un hospital muy complejo. Este director nunca había pisado el hospital, no lo conoce”, manifestó.