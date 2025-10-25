Nueve elegidos para disfrutar a pleno el día mundial de la pasta

Este 25 de octubre se celebra en todo el mundo este plato que nos trajeron las nonnas y que se volvió un clásico de los domingos para las familias argentinas.

Sottovoce tiene más de 20 años sobre Avenida del Libertador, a la altura del barrio de Recoleta.

El Día Mundial de la Pasta resalta la importancia de este alimento que trascendió límites geográficos y se volvió un ícono de la cocina. El 25 de octubre no tiene una historia romántica detrás sino más bien marketinera, ya que fue establecido en el Congreso Mundial de la Pasta en Roma, en el año 1995, justamente para promover la infinita variedad y la nobleza de este plato.

Los argentinos conocemos la pasta por nuestros inmigrantes italianos, pero su origen está debatido. Hay libros que sostienen que fue Marco Polo quien la llevó a Europa luego de sus largos viajes a China y una buena cantidad de historiadores marcan que en la Antigua Roma ya existían los fideos, que hoy tienen una variedad de 600 distintos tipos en todo el mundo.

En esta nota, un resumen de nueve lugares en los que se pueden encontrar algunos de los más deliciosos platos de pastas para disfrutar en este día y todos los días…

Dos elegidos en Mendoza En la bodega Finca Bandini se puede almorzar entre los viñedos, al borde del río, rodeados del sonido del agua y la naturaleza de los jardines de este punto en Luján de Cuyo. En la carta, hay un plato tentador: los ñoquis de batata sellados en manteca a la chapa sobre pesto de berro y vegetales de estación. El cocinero se niega a hervir nada, así que los ñoquis van directo a la sartén con los vegetales y toman un sabor increíble.

finca bandini sesion almuerzo-359 Finca Bandini Gentileza. ¿Dónde? Callejón Peralta s/n, Las Compuertas, Luján de Cuyo.

En el corazón de Mendoza, el Huentala Hotel hospeda a La Tavolata, Ristorante, un lugar que pone en valor la esencia de las comidas familiares italianas con sabores de las nonnas, un ambiente cálido y ese tipo de platos bien grandes para compartir. Es que en italiano, “tavolata” significa una gran mesa servida para los amigos y la familia, un símbolo de unión y celebración. ¿Dónde? Huentala Hotel | Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza.