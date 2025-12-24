Nochebuena en Mendoza: el pronóstico indica un día caluroso y tormentas aisladas hacia la noche

El pronóstico para Mendoza anticipa una Nochebuena con calor intenso, nubosidad en aumento y lluvias aisladas en algunas zonas de la provincia. La máxima llegará a 34°.

La Nochebuena será calurosa en Mendoza, con chances de lluvias aisladas en algunos departamentos.

La previa de la Nochebuena estará marcada por el calor en Mendoza. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este miércoles se espera una jornada con temperaturas elevadas, con una mínima de 20° y una máxima que alcanzará los 34°, en un contexto que comenzará estable pero irá cambiando con el correr de las horas.

Durante la mañana el cielo se presentará despejado en gran parte de la provincia. Sin embargo, después de la siesta se prevé un aumento de la nubosidad y la rotación del viento al sector sur, lo que favorecerá la aparición de lluvias aisladas. Estas condiciones podrían afectar a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y sectores del este de Las Heras. Se trata de precipitaciones puntuales, por lo que no se espera que llueva de manera continua en todos los departamentos mencionados.

En paralelo, la zona cordillerana de Tunuyán y Tupungato también registrará inestabilidad. Allí se prevén lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada, con cielo mayormente nublado y condiciones cambiantes durante el día.