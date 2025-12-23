El impresionante salto natural a menos de cuatro horas de Mendoza que pocos conocen

Cuando en Mendoza se piensa en escapadas, la mirada suele dirigirse automáticamente hacia la cordillera o hacia el otro lado de la frontera. Sin embargo, a menos de cuatro horas por ruta, aparece una alternativa sorprendente que combina ríos, sierras y senderismo, perfecta para quienes buscan aire puro sin viajar grandes distancias.

A unos 280 kilómetros de Mendoza , en la zona de Potrero de los Funes , se encuentra un rincón natural que enamora por su fuerza y su entorno serrano: el Salto de la Moneda. Este lugar se ha convertido en uno de los atractivos más cautivantes de la región, ideal para quienes disfrutan del turismo activo, la aventura y el contacto directo con la naturaleza.

Además de ser un espacio privilegiado para contemplar el paisaje, el Salto de la Moneda es un símbolo del valor natural y turístico provincial. Invita a descubrir la región desde una mirada de turismo de aventura accesible, responsable y sustentable, una propuesta que cada vez atrae a más visitantes que llegan desde Mendoza y otras provincias cercanas .

Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Luis , en pleno corazón de las Sierras Centrales, este salto natural se presenta rodeado de vegetación autóctona, senderos serranos y un entorno de gran belleza paisajística. El lugar es elegido por amantes de la naturaleza que buscan experiencias al aire libre, caminatas y momentos de desconexión total.

El Salto de la Moneda se encuentra dentro del ejido de Potrero de los Funes, una de las villas turísticas más importantes de la provincia. Está enclavado en un ecosistema de sierras bajas, con formaciones rocosas, arroyos de aguas claras y una biodiversidad típica del monte serrano que acompaña todo el recorrido.

salto de la moneda 2 El salto natural cercano a Mendoza sorprende por su caída de agua y el entorno serrano que lo rodea. ANSL

Uno de sus mayores atractivos es la caída de agua, que supera los 20 metros de altura y desemboca en una olla natural rodeada de paredes de piedra. En épocas de mayor caudal, el espectáculo es imponente, mientras que en verano el arroyo ofrece sectores habilitados y seguros para refrescarse y disfrutar del entorno.

El paisaje invita a la contemplación, la fotografía y el descanso, con el sonido del agua como protagonista constante. La tranquilidad del lugar y la vegetación serrana refuerzan la sensación de estar en un espacio casi intacto, muy lejos del ritmo urbano que se vive en Mendoza y en otras grandes ciudades.

Este salto natural forma parte de una red de senderos y paisajes que posicionan a Potrero de los Funes como un destino integral. Aquí, el turismo de naturaleza, el senderismo y la aventura conviven con las tradiciones locales y la identidad serrana, convirtiéndolo en una opción ideal para escapadas de fin de semana.

salto de la moenda 3 A menos de cuatro horas de Mendoza, este paisaje combina senderos, sierras y un arroyo de aguas claras. ANSL

Desde la ciudad de San Luis, el acceso a Potrero de los Funes se realiza por la ruta provincial N.° 18, en un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros. Una vez en la localidad, se debe seguir el camino señalizado hacia la zona serrana y los senderos que conducen al Salto de la Moneda.

El último tramo se hace a pie, a través de un sendero de dificultad media, con una caminata que demanda entre 30 y 45 minutos. El recorrido incluye cruces de arroyo, sectores con piedras y miradores naturales, por lo que se recomienda llevar calzado adecuado, agua y tomar precauciones, especialmente en días de lluvia.