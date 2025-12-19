Noche de las Librerías en Mendoza: cómo participar hoy del evento de lectura

Mendoza vuelve a encenderse otra vez con la magia de la lectura con la Noche de las Liberías. Cuándo es y cómo participar.

La Noche de las Librerías invita a redescubrir el placer de la lectura.

Este viernes 19 de diciembre, desde las 18 hasta la medianoche, el corazón de la Ciudad de Mendoza se transformará en un espacio cultural al aire libre para celebrar la Noche de las Librerías, una iniciativa que regresa tras varias ediciones y que volvió a conquistar a vecinos, visitantes y amantes de los libros.

Las calles céntricas se llenarán de vida con un paseo literario participativo, donde las librerías se convierten en protagonistas de una experiencia urbana diseñada para todas las edades. La propuesta, que se realiza de forma continua desde 2016, invita a redescubrir el placer de la lectura y a recorrer distintos espacios dedicados a la palabra impresa y digital.

La Noche de las Librerías en Mendoza Como parte de la movida, los comercios adheridos ampliarán sus espacios hacia las veredas con mesas y exhibidores, generando un circuito por el que el público podrá pasear, descubrir nuevas publicaciones, participar de presentaciones y aprovechar ofertas especiales.

Noche de las Librerías 2025 Noche de las Librerías. X/ DisfrutaBA El programa incluye charlas con autores e ilustradores locales, encuentros con editores, presentaciones de títulos recientes, sorteos y regalos, además de actividades pensadas especialmente para los más chicos. En algunos puntos del paseo también habrá propuestas sensoriales como café y degustaciones de vino, en un ambiente relajado y familiar.

Entre las librerías que confirmaron su participación se encuentran Libros Iván Miszei, Mi Librería, Ludditas, Mendieta Libros, Cúspide, Rayuela, García Santos, Locuramagic Comics, Librería Metafísica, Centro Internacional del Libro, Ágape Mendoza, AM Libros, Librería Pública Gildo D’Accurzio, Red Ribbon y Librería Universitaria, todas listas para ofrecer una noche distinta e inspiradora.