Noche de la Pizza: dónde comer a mitad de precio y con promociones imperdibles en Mendoza

Este martes por la noche se celebra una nueva edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada ”, un evento organizado por Apyce (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina) que convoca a toda la ciudad a disfrutar de descuentos del 50 % en pizzas y promociones como 3×2 en empanadas.

Los establecimientos participantes ofrecen estas ofertas tanto para consumo en salón como para retirarlo en mostrador o pedir delivery, según la modalidad que prefieran los clientes.

En el Gran Mendoza habrá numerosas opciones : desde cadenas conocidas hasta locales de barrio. Entre los comercios que confirmaron su adhesión están Che Pizza en San Juan 1.348, Che Picadas en Arístides Villanueva 284, Napoli Trattoria Italiana, en Paso de los Andes 901, y las distintas sedes de Estación Palero en Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén.

También formarán parte de la iniciativa restaurantes como Zitto (con locales en Mendoza Shopping, Palmares, Dalvian, Peatonal Sarmiento, Arístides, y Tótem Boulevard), Almacén de Pizzas, Olivia Empanadas y Pizza, Omar Pizzas, Libertad Bar, Thor Pizzas, y Vicente (excluyendo su sucursal de López y Planes) ubicada en La Barraca Mall.

pizza mendoza Noche de la Pizza en Mendoza. Canva

Otros sitios que se suman incluyen Central de Pizzas y Empanadas en la intersección de Colón y Paso de los Andes y Pepe Pancho en Guaymallén, junto con varios locales alrededor de la zona de Arístides, donde la movida suele intensificarse al caer la noche.

Desde Apyce, la organización recomienda revisar el mapa interactivo que tienen disponible en su sitio web para confirmar qué locales participan y cuáles promociones aplican (ya que algunas ofertas pueden limitarse a ciertas formas de pago o al consumo en salón).

Si sos amante de la pizza o las empanadas, esta noche es ideal para salir, probar y aprovechar.