Ruta de la pizza en Mendoza: un viaje por sabores, tradición y novedad

Mendoza , tierra de vinos y montañas, también ostenta una cultura pizzera vibrante y en constante evolución. Desde las históricas pizzerías familiares que forman parte del paisaje de cada barrio hasta las nuevas propuestas que desafían los límites de la creatividad gastronómica , la pizza es mucho más que un plato: es un ritual compartido entre amigos, una excusa para celebrar y una tradición que se reinventa cada día.

La ruta de la pizza mendocina invita a recorrer sabores, estilos y experiencias que reflejan el espíritu social de la provincia.

Una porción de pizza es buena para degustar en cualquier momento de la semana y del día.

El recorrido comienza en los templos de la pizza mendocina, donde el aroma a masa recién horneada y la calidez de los mozos son parte del menú. Entre las referencias ineludibles, Capri y Trento se mantienen firmes en el podio de la memoria colectiva mendocina. Sus locales, enfrentados en la esquina San Juan y Lavalle de Ciudad, son punto de encuentro para generaciones de familias y amigos.

“No hay como la muzzarella de Capri después de una salida por el centro”, comenta Guillermo, habitué del lugar, donde media pizza muzzarella ronda los $7.900.

Gaby, otro ícono mendocino que funciona desde 1981 en una esquina de Godoy Cruz, se distingue por su ambiente de barrio y su muzzarella cremosa.

bigalia Elaborada con una base de salsa de tomate italiano San Marzano, mozzarella fiordilatte, jamón cocido, corazón de alcauciles, portobellos y olivas negras. @bigalia_pizza

La nueva ola de pizzerías

En pleno microcentro mendocino, Bigalia se distingue por su promesa: “vera pizza napoletana”. Su eslogan anticipa lo que se encuentra en cada mesa: masa aireada, cocción rápida en horno de leña y el equilibrio justo entre salsa y muzzarella.

“Bigalia me transporta a Italia. El borde inflado, los ingredientes frescos y la textura hacen que sea una experiencia distinta a la pizza tradicional mendocina”, explica Antonella.

Otro fenómeno en la ruta de la pizza mendocina es La Popular, que en 2022 abrió su primera sucursal en pleno centro mendocino. Con su concepto de cadena nacional, hoy suma varios locales en la provincia. Sus dueños aseguran que se trata de “la cadena de pizzerías más grande del país”.

pizza (2) La pizza es uno de los rituales gastronómicos más arraigados en Mendoza. Canva

Precios y propuestas para saborear

La ruta de la pizza también incluye lugares como Mascalzone que ofrece una pizza siciliana de ocho porciones, con masa casera, salsa, muzzarella, tomate y cebolla, que se ubica en los $28.200.

En De un Rincón de la Boca, la especialidad calabresa de ocho porciones cuesta $26.950, mientras que en Lauretino, la muzzarella alcanza los $9.500.

Los más buscadores de promociones encuentran en Mr. Daniels, en Las Heras, una propuesta difícil de resistir: los martes por la noche ofrecen 2x1 en pizzas familiares de muzzarella, napolitana o fugazza.

Otros nombres que se suman a la gran diversidad mendocina son Los Inmigrantes, La Social y Coronel Rodríguez, que aportan variedad a la oferta local.

pizza criolla Así luce la pizza criolla que vende un local de Las Heras. @mrdanielspizzas

Más allá del valor, lo que define la elección es el gusto del comensal. Alicia, vecina del centro, lo resume: “Para mí, la Capri es un clásico infaltable después del teatro”. Martín, en cambio, defiende su vecina de la vereda de enfrente: "Desde chiquito, elijo Trento con mi familia", señaló.

La ruta de la pizza en Mendoza es un viaje que combina tradición, innovación y pasión por uno de los platos más populares del mundo.