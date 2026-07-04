Nicola Costantino: el arte de desafiar el cuerpo, la identidad y el tiempo

El deseo es la identidad . Nos enseña a creer. Y es la más leal noción de nuestra edad. El pasado no siempre está en su lugar. En Nicola Constantino la técnica revela al cuerpo , a las herramientas, a quien descubre inventando lo por descubrir.

Moldería de excentricidades, matricería que evidencia lo que aún no es y necesita ser lo que es, uso de espuma de poliuretano, momificación y taxidermia. Y la transversal: lo no convencional de los cuerpos .

Esas tuberías gigantescas rellenas de animales nonatos de silicona, y peletería con símil de piel humana es más que exótico.

El consumo al descubierto.

Y la ingestión expuesta.

Ella es escultórica y de perfomances en el elogio de la intervención…. Sometió su cuerpo a la liposucción creando con el tejido adiposo extraído una línea de jabones de lujo.

Nicola es a imagen y semejanza de la alteración del orden establecido.

¡El ítem de la invención de la identidad y la muerte es como pone el cuerpo!

Y el extremo del símbolo, adviene en la recreación de Evita…

La contemporaneidad es la seducción. Y el más fuerte cuestionamiento de la existencia del tiempo…

El deseo es la identidad. Nos enseña a creer. Ilustración de Juan Barros.

El tiempo no es la única opción

Al fotografiar irónicamente se incluye a sí misma

Al excluirse de sí misma.

Es la creación de la belleza su lealtad.

Solo se puede vivir como se puede creer.

Lo más frágil es el más frágil.

La demanda de la banalidad es el infierno tan temido.

¿Acaso el paraíso es la nostalgia?

¿Acaso lo único que podemos poseer es nuestra entrega?

Somos como nos reúne Dios

La imaginación es el vencimiento de la timidez.

¡Quien nos hace creer hace qué creer.

Hay gente espejo: solo nos reconocen por nuestra imagen.

Y esa imagen es el gran cuestionamiento de su obra.

Lo que nos pasa es como nos pasa.

La imaginación es el hábitat.

Ella es su más reciente copia.

"El doble es lo ominoso", afirma en un texto de la película Trailer (2010), su cortometraje de 3:17 minutos.

Ser artista es ser el hallazgo en nuestras obras.

Lo más visible de una obra más que lo que hace es quien lo hace.

Inquieta como una flecha disparada Nicola da en el blanco, en todo lo que es ella, en todo lo que está a tiempo de ser tiempo o no.

El arte nos pone en evidencia.

Es el espejo que la realidad rompe.

Es la imaginación que recrea a la realidad tal como somos.

¿Tal como somos es mucho más que tal como la realidad es?

La perspectiva es la distancia por la que nos transformamos en el espejo por el cual el lugar del otro se alcanza a ver.

Y es la distancia de la obra de arte…

¡Solo el Amén nos libera!

¡El arte que así sea!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.