Negroni Week: celebrar la cultura del bar y la vuelta a lo real en tiempos digitales

Del 22 al 28 de septiembre, más de 400 bares argentinos celebran la Negroni Week con Campari, experiencias únicas y apoyo a causas sociales.

En una era de hiperconexiones, la Negroni Week busca devolvernos a un espacio de conexión real con experiencias auténticas.

Desde el 22 al 28 de septiembre llega a Argentina la Negroni Week 2025 que reúne a miles de bares en todo el mundo. Con Campari como protagonista, este evento busca combinar la tradición, solidaridad y experiencias únicas en un contexto donde lo presencial cobra nuevo valor.

En plena era de la hiperconexión digital, las experiencias auténticas y colectivas vuelven a recuperar protagonismo. Según el estudio "El consumidor del futuro 2027" de WGSN, los vínculos emocionales con una marca pueden aumentar hasta un 52% su valor. En este escenario, los bares se posicionan como un espacio de conexión real, y la Negroni Week 2025 busca consolidar esa tendencia.

La semana busca celebrar la historia de este cóctel Durante esta semana, Campari junto a Imbibe Magazine impulsan este evento global que rinde homenaje al cóctel número uno del mundo. "En tiempos de hiperconexión, lo más valioso sigue siendo compartir: encontrarnos en el bar, brindar y disfrutar una experiencia. Negroni Week también se distingue por su fuerte espíritu solidario".

Desde su creación en 2013, la iniciativa ha recaudado más de 5 millones de dólares para causas sociales. En 2024 reunió a más de 12.000 bares en 70 países, sumando US$600.000 en donaciones. Este año, además de apoyar a Slow Food, parte de lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos.