Negroni Week: celebrar la cultura del bar y la vuelta a lo real en tiempos digitales
Del 22 al 28 de septiembre, más de 400 bares argentinos celebran la Negroni Week con Campari, experiencias únicas y apoyo a causas sociales.
Desde el 22 al 28 de septiembre llega a Argentina la Negroni Week 2025 que reúne a miles de bares en todo el mundo. Con Campari como protagonista, este evento busca combinar la tradición, solidaridad y experiencias únicas en un contexto donde lo presencial cobra nuevo valor.
En plena era de la hiperconexión digital, las experiencias auténticas y colectivas vuelven a recuperar protagonismo. Según el estudio "El consumidor del futuro 2027" de WGSN, los vínculos emocionales con una marca pueden aumentar hasta un 52% su valor. En este escenario, los bares se posicionan como un espacio de conexión real, y la Negroni Week 2025 busca consolidar esa tendencia.
La semana busca celebrar la historia de este cóctel
Durante esta semana, Campari junto a Imbibe Magazine impulsan este evento global que rinde homenaje al cóctel número uno del mundo. "En tiempos de hiperconexión, lo más valioso sigue siendo compartir: encontrarnos en el bar, brindar y disfrutar una experiencia. Negroni Week también se distingue por su fuerte espíritu solidario".
Desde su creación en 2013, la iniciativa ha recaudado más de 5 millones de dólares para causas sociales. En 2024 reunió a más de 12.000 bares en 70 países, sumando US$600.000 en donaciones. Este año, además de apoyar a Slow Food, parte de lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos.
Ruta de bares en Argentina
En Argentina, más de 400 bares participan de esta nueva edición. El recorrido incluye el AMBA, el sur del país, Rosario, la costa y el noreste argentino.