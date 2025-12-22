Navidad en el tranvía de Caballito: Papá Noel al volante y una colecta solidaria

El Tranvía Histórico, clásico del barrio de Caballito, organizó una colecta de alimentos para la parroquia de Luján Porteño, que asiste a más de 60 familias.

Domingo por la tarde. Como suele ocurrir todos los fines de semana y feriados, varias personas se acercaron a la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio (la mayoría por primera vez) para ser parte del histórico recorrido que ofrece la Asociación Amigos del Tranvía hace 45 años.

La actividad es, sin duda, un clásico del barrio porteño de Caballito. Sin embargo, esta vez tuvo dos distintivos: por un lado, Papá Noel fue el encargado de la conducción del tranvía; por otro, se organizó una colecta de alimentos no perecederos para colaborar con Cáritas de la parroquia Luján Porteño.

Amigos del Tranvía: actividades recreativas y solidarias también Fundada en 1976, la Asociación Amigos del Tranvía es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la preservación y promoción del tranvía como parte integral de la historia y cultura de Buenos Aires. Desde 1980, la agrupación opera el Tramway Histórico de Buenos Aires y ofrece recorridos gratuitos de 25 minutos todos los fines de semana y feriados.

No obstante, para ocasiones particulares, la dinámica tiene algunos cambios. "Todos los años ligamos actividades de tipo recreativas con actividades de tipo solidarias. Entonces hemos trabajado con varias instituciones. Y aprovechamos Navidad, que es una buena fecha, y le preguntamos a la gente de Cáritas qué es lo que más estában necesitando. En este caso dijeron alimento, entonces hacemos una colecta. El tranvía es gratis, pero venga con su donación y haga una contribución a Cáritas", contó a MDZ Ernesto Falzone, secretario de la asociación.

tranvia de caballito III Emiliano Pierini, Párroco de Lujan Porteño, junto al equipo de Cáritas y Raúl, uno de los asociados de Amigos del Tranvía. Lucía Simoncelli De esta forma, a lo largo de la tarde, la canasta de mimbre de la parroquia se fue llenando. "En nuestra parroquia de Luján Porteño asistimos a más de 60-70 familias, y toda la colecta de esto que se genera va para eso. Así que nos vienen muy bien, y es una oportunidad también de unir lo recreativo con la solidaridad. Así que estamos re agradecidos", explicó el párroco Emiliano Pierini.