Navidad en Buenos Aires: cómo funcionará transporte, bancos, servicios públicos y comercios

En el marco de la llegada de las fiestas , el Gobierno nacional estableció asuetos administrativos este miércoles 24 ( Nochebuena ) y el miércoles 31 (víspera de Año Nuevo ) . La medida impacta en la administración pública, bancos y servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires , mientras que el sector privado mantendrá actividad normal, salvo decisiones internas.

La disposición alcanza exclusivamente al personal de la administración pública nacional . No se trata de feriados adicionales ni de días no laborables para el conjunto de la actividad económica. Además, se confirmó que el viernes 26 de diciembre no será feriado puente ni día turístico , por lo que habrá funcionamiento habitual.

Durante el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre habrá asueto administrativo para los trabajadores del Estado nacional . En esas jornadas, las dependencias públicas no atenderán al público y retomarán su actividad normal en los días posteriores.

El Banco Central dispuso asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras a adherir. De concretarse, las sucursales no brindarán atención presencial durante cuatro días consecutivos.

Miércoles 24 de diciembre (asueto)

Jueves 25 de diciembre (feriado nacional por Navidad)

Miércoles 31 de diciembre (asueto)

Jueves 1° de enero (feriado nacional por Año Nuevo)

Se recomienda anticipar trámites presenciales. Las operaciones digitales, cajeros automáticos y servicios electrónicos funcionarán con normalidad.

Sector privado y comercios

Miércoles 24 de diciembre: Día laborable, aunque depende del empleador si otorga la jornada libre.

Jueves 25 de diciembre: Feriado nacional

Miércoles 31 de diciembre: Mismas condiciones que el 24

Jueves 1 de enero: Feriado Nacional

El miércoles 24, varios supermercados operarán con horarios reducidos. Mientras que el jueves 25, algunas cadenas anticiparon el cierre total de sus sucursales. Se aconseja consultar los horarios oficiales de cada empresa antes de realizar compras.

Recolección de residuos

El miércoles 24 de diciembre no habrá recolección de basura. Las autoridades solicitaron a los vecinos no sacar residuos ese día. El servicio se normalizará el jueves 25, durante la jornada de Navidad.

Transporte público en Buenos Aires

Los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán esquemas especiales durante las fiestas.

Subtes y Premetro

Miércoles 24: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro de 6.00 a 21.38.

líneas A, B, C, D, E, H y Premetro de 6.00 a 21.38. Jueves 25: funcionamiento con horario de feriado.

Trenes

Miércoles 24: cronograma de sábado.

cronograma de sábado. Jueves 25: horarios de feriados y domingos, con frecuencias reducidas.

Colectivos