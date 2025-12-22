Navidad en Buenos Aires: cómo funcionará transporte, bancos, servicios públicos y comercios
Con asuetos el 24 y 31 de diciembre, el Gobierno definió cómo operarán bancos, transporte y servicios durante Navidad y Año Nuevo.
En el marco de la llegada de las fiestas, el Gobierno nacional estableció asuetos administrativos este miércoles 24 (Nochebuena) y el miércoles 31 (víspera de Año Nuevo). La medida impacta en la administración pública, bancos y servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el sector privado mantendrá actividad normal, salvo decisiones internas.
Asuetos y alcance de la medida oficial
La disposición alcanza exclusivamente al personal de la administración pública nacional. No se trata de feriados adicionales ni de días no laborables para el conjunto de la actividad económica. Además, se confirmó que el viernes 26 de diciembre no será feriado puente ni día turístico, por lo que habrá funcionamiento habitual.
Administración pública
Durante el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre habrá asueto administrativo para los trabajadores del Estado nacional. En esas jornadas, las dependencias públicas no atenderán al público y retomarán su actividad normal en los días posteriores.
Bancos y entidades financieras
El Banco Central dispuso asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras a adherir. De concretarse, las sucursales no brindarán atención presencial durante cuatro días consecutivos.
Días sin atención bancaria:
- Miércoles 24 de diciembre (asueto)
- Jueves 25 de diciembre (feriado nacional por Navidad)
- Miércoles 31 de diciembre (asueto)
- Jueves 1° de enero (feriado nacional por Año Nuevo)
Se recomienda anticipar trámites presenciales. Las operaciones digitales, cajeros automáticos y servicios electrónicos funcionarán con normalidad.
Sector privado y comercios
- Miércoles 24 de diciembre: Día laborable, aunque depende del empleador si otorga la jornada libre.
- Jueves 25 de diciembre: Feriado nacional
- Miércoles 31 de diciembre: Mismas condiciones que el 24
- Jueves 1 de enero: Feriado Nacional
El miércoles 24, varios supermercados operarán con horarios reducidos. Mientras que el jueves 25, algunas cadenas anticiparon el cierre total de sus sucursales. Se aconseja consultar los horarios oficiales de cada empresa antes de realizar compras.
Recolección de residuos
El miércoles 24 de diciembre no habrá recolección de basura. Las autoridades solicitaron a los vecinos no sacar residuos ese día. El servicio se normalizará el jueves 25, durante la jornada de Navidad.
Transporte público en Buenos Aires
Los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán esquemas especiales durante las fiestas.
Subtes y Premetro
- Miércoles 24: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro de 6.00 a 21.38.
- Jueves 25: funcionamiento con horario de feriado.
Trenes
- Miércoles 24: cronograma de sábado.
- Jueves 25: horarios de feriados y domingos, con frecuencias reducidas.
Colectivos
- Nochebuena: reducción progresiva de frecuencias según cada empresa.
- Navidad: esquema de feriados y domingos, con menos unidades en circulación.