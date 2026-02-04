Murió Tomy, el chimpancé del Bioparque de La Plata que quisieron hacer "sujeto de derecho"

El chimpancé tenía 49 años y vivía desde pequeño en el ex Zoo de La Plata. Había llegado por un canje con un circo y fue eje de un debate jurídico inédito.

Tomy, el histórico chimpancé que durante más de cuatro décadas vivió en el actual Bioparque de La Plata, murió este miércoles por la mañana. Tenía 49 años. Fotos: 0221

Tomy, el histórico chimpancé que durante más de cuatro décadas vivió en el actual Bioparque de La Plata, murió este miércoles por la mañana. Tenía 49 años y fue hallado sin vida por sus cuidadores cuando ingresaron al recinto para iniciar la rutina diaria.

Desde el Bioparque informaron que el animal no presentaba enfermedades previas ni recibía tratamientos médicos. Si bien era seguido de manera habitual por el equipo veterinario, no existían señales que anticiparan un desenlace de este tipo. Al no responder a los llamados, el personal ingresó al espacio y constató su fallecimiento alrededor del mediodía.

La historia de Tomy, el chimpancé Tomy era un chimpancé común, originario del África tropical. Llegó al entonces Zoológico de La Plata en enero de 1980, cuando tenía apenas tres años, como parte de un intercambio de animales con el Circo Thyany. Desde ese momento, se convirtió en una figura emblemática del predio y en un verdadero símbolo para generaciones de visitantes.

Durante 46 años vivió en cautiverio y fue protagonista de una singular historia. Uno de sus cuidadores más cercanos, Martín Guillermo Davids, impulsó durante años una iniciativa para que Tomy fuera reconocido como “sujeto de derecho no humano”, con el objetivo de reparar su situación y garantizarle permanecer en el lugar donde había pasado casi toda su vida. Davids, jubilado desde 2014, solía definirlo como su “hijo adoptivo”.

chimpancé tomy exzoo la plata Debate jurídico El debate jurídico surgió a partir de las dificultades del chimpancé para convivir con otros de su especie, debido a que pasó la mayor parte de su vida entre humanos. Incluso, una pelea con otro macho lo dejó internado y descartó la posibilidad de un traslado a un santuario natural, como ocurrió con otros animales del ex zoo.