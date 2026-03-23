Murió la "Abuela Lalala", Cristina Mariscotti, el símbolo del Mundial de Qatar

La mujer que se volvió viral durante los festejos de la Selección Argentina falleció a los 79 años.

Cristina Mariscotti, conocida universalmente como la "Abuela Lalala", falleció a principios de marzo tras sufrir una insuficiencia cardíaca. La noticia, que se viralizó este fin de semana, fue confirmada por el medio Cosas de Barrio, detallando que el deceso se produjo en el Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires.

El origen de un fenómeno mundial abuela mundial X Cristina nació en 1946 en Almagro, pero fue en el barrio de Liniers donde su vida cambió para siempre durante diciembre de 2022. Aunque era hincha de Boca Juniors y fanática de Lionel Messi, tenía una curiosa costumbre: por cábala, no miraba los partidos de la Selección.

Sin embargo, tras cada victoria en el Mundial de Qatar, salía a la esquina de su casa con su barbijo y una bandera. Fue allí donde un grupo de jóvenes, bautizados como los "Pibes del Luro", comenzaron a cantarle el ya legendario estribillo: " Abuela, lalala lala". Lo que empezó como una humorada barrial terminó siendo un himno adoptado por millones de hinchas en todo el planeta.

La abuela de todos los argentinos Pese a no haber tenido hijos ni nietos biológicos, Cristina se convirtió en la abuela de toda una nación. Durante el trayecto hacia la final contra Francia, el frente de su casa se transformó en un santuario de agradecimiento donde los fanáticos se acercaban a abrazarla y celebrar.