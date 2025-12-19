Murió Diego Lerner, el argentino que consolidó a Disney en Latinoamérica y Europa

La muerte de Diego Lerner , uno de los ejecutivos argentinos más influyentes del entretenimiento global, marcó el cierre de una etapa decisiva para The Walt Disney Company en Latinoamérica y Europa, donde dejó una huella profunda en la estrategia de expansión, el desarrollo de contenido local y la consolidación de negocios clave.

La trayectoria de Diego Lerner estuvo estrechamente ligada al crecimiento de Disney fuera de Estados Unidos. Ingresó a la compañía en 1990 y, a lo largo de casi 35 años, ocupó posiciones estratégicas que permitieron transformar a la empresa en un actor dominante del entretenimiento en la región. Desde la multinacional destacaron que su aporte fue “incalculable” para sentar las bases del negocio y fortalecer el legado narrativo de la marca.

El fallecimiento de Lerner generó múltiples mensajes de despedida dentro de la industria. Entre ellos, se destacó el del CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, quien expresó sus condolencias a la familia y subrayó el vínculo personal y profesional que los unió durante décadas. “Estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, señaló el máximo ejecutivo del grupo.

Nacido en Buenos Aires, Diego Lerner era abogado egresado de la Universidad de Belgrano. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Juan José Castelli y el secundario en el Nicolás Avellaneda. Padre de tres hijos, combinó su formación jurídica con una mirada estratégica que resultó clave para interpretar la evolución del consumo audiovisual en Latinoamérica .

Su carrera en Disney comenzó a principios de los años 90, cuando asumió la responsabilidad de abrir las primeras oficinas de la compañía en la región. Desde ese punto inicial, su influencia se expandió de manera sostenida. Primero se desempeñó como Director Ejecutivo de las divisiones de Video y Televisión, y luego fue designado presidente de The Walt Disney Company Latin America, rol desde el cual articuló una estrategia integral de crecimiento.

En esa etapa, Lerner impulsó la creación y expansión de Disney Channel en Latinoamérica, consolidó el negocio de la televisión paga a partir del año 2000 y promovió una política activa de desarrollo de contenido local. Uno de los hitos de esa estrategia fue la alianza con Patagonik Film Group en 1997, que permitió fortalecer la producción cinematográfica regional.

Expansión regional y liderazgo global en Disney

Bajo su conducción, Disney amplió su presencia en mercados clave como México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, con operaciones propias de distribución en cine, televisión y entretenimiento para el hogar. También fue responsable de la distribución de todas las películas de Walt Disney Pictures en la región y de la expansión del negocio de merchandising y entretenimiento digital.

Un capítulo central de su gestión fue la consolidación de Disney en el mercado deportivo. Lerner tuvo un rol decisivo en la fusión de ESPN y Fox Sports en Latinoamérica, lo que reforzó la posición de la compañía en la transmisión de eventos deportivos, incluidos contratos de fútbol vigentes hasta 2030.

En 2009, su carrera dio un nuevo giro al ser designado presidente de The Walt Disney Company EMEA (Europa, Medio Oriente y África), cargo que ocupó hasta diciembre de 2017. Allí supervisó todas las líneas de negocio, con excepción de ESPN y Disneyland Resort Paris. Según detalló la empresa, durante su mandato el negocio creció de forma sostenida y mejoró la afinidad de los consumidores con las marcas de Disney en más de cien países.

Reconocimiento y legado de Diego Lerner

En el último tramo de su vida, Lerner continuó involucrado activamente en proyectos de la compañía, incluso durante una prolongada internación por enfermedad. Semanas antes de su fallecimiento, Disney lo había nombrado presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America, en reconocimiento a su trayectoria y a su impacto estructural en la región.

Quienes trabajaron con él lo recuerdan por su trato cercano, su capacidad para anticipar tendencias y su habilidad para respaldar con datos una visión estratégica de largo plazo. Su legado permanece en la estructura operativa de Disney en Latinoamérica y Europa, y en la memoria de una industria que fue testigo de su influencia decisiva.

La figura de Diego Lerner queda asociada a una etapa de expansión, profesionalización y consolidación del entretenimiento global en la región, en un contexto de transformación tecnológica y cultural que él supo interpretar y liderar.