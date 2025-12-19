Apareció una nueva estrella culona en el streaming del Conicet: "No tiene los glúteos marcados"

En el streaming "Vida en los extremos", científicos del Conicet avistaron una nueva estrella "culona". Sin embargo, consideraron que "no hizo mucho ejercicio", en comparación con el famoso ejemplar descubierto meses atrás.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) continúa explorando el fondo del mar argentino, ahora, en el marco de una nueva expedición que se lleva a cabo en Puerto Madryn, bajo el nombre de “Vida en los extremos”. Precisamente, en una de las últimas transmisiones, los científicos hallaron una nueva estrella de mar “culona”.

Cómo es la nueva expedición al fondo del mar del Conicet La expedición, que comenzó el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, está liderada por la bióloga María Emilia Bravo y cuenta con la participación de 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos, tanto del Conicet como de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El "chipá de mar" registrado en la transmisión de "Vida en los extremos" del Conicet. El "chipá de mar" registrado en la transmisión de "Vida en los extremos" del Conicet. X En esta ocasión, los objetivos principales incluyen el estudio de filtraciones de gas metano en el talud continental y la investigación de ambientes extremos habitados por microorganismos y fauna adaptada a condiciones de alta presión y ausencia de luz. Todo esto, al igual que en el exitoso streaming que se llevó a cabo unos meses atrás, es y será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Instituto Schmidt Ocean.

Así es la nueva estrella culona que avistaron los científicos del Conicet Nueva estrella culona del Conicet En las últimas horas, un hallazgo inesperado causó revuelo entre los científicos: apareció, delante de la cámara del ROV SuBastian, otra estrella de mar del género Hippasteria, conocida por sus características inusuales y su particular forma.

Esta nueva estrella de mar, al igual que la que fue avistada meses atrás, contaba con una morfología por la que los expertos no dudaron en llamar “culona”. Precisamente, en un momento, uno de los especialistas comentó: “Señoras y señores, es una estrella culona”.