Mundial 2026: cuando el fútbol se convirtió en la mayor vidriera de las apuestas online

El Mundial 2026 nos regaló goles memorables, estadios repletos y emociones compartidas por millones de personas. Pero también dejó al descubierto un fenómeno cada vez más preocupante: la invasión de las apuestas online en el espectáculo deportivo. Lo que hace apenas unos años aparecía como un patrocinio más, hoy se ha transformado en una maquinaria publicitaria omnipresente que convierte al fútbol en una gigantesca plataforma de promoción del juego .

Bastaba observar cualquier partido del Mundial para comprobarlo. En cada pausa de hidratación aparecían, como mínimo, tres publicidades vinculadas a las apuestas deportivas. Los anuncios se repetían en las transmisiones televisivas, en los carteles luminosos que rodeaban el campo de juego, en las aplicaciones móviles y en las redes sociales. La sensación era inevitable: los tiempos de hidratación parecían haber sido diseñados más para estimular una nueva apuesta que para cuidar la salud de los futbolistas.

El negocio es tan rentable que el espectáculo deportivo comienza a adaptarse a las necesidades comerciales de las casas de apuestas . Cada interrupción del partido se convierte en una oportunidad de mercado.

El fútbol deja de ser solamente un juego para transformarse en un casino virtual con césped y camisetas nacionales. El problema es mucho más profundo de lo que parece. La publicidad no vende únicamente un producto; vende hábitos, comportamientos y valores. Hoy, un niño de diez años que mira un partido de fútbol recibe más estímulos relacionados con las apuestas deportivas que con la práctica del deporte mismo. Aprende que mirar un partido no es suficiente. Hay que apostar para vivirlo con mayor intensidad. El mensaje es peligroso: la emoción del fútbol parece incompleta si no existe dinero en juego . La ludopatía ha dejado de ser un problema asociado exclusivamente a los casinos físicos o a los adultos. Las apuestas online han democratizado el acceso al juego compulsivo. Basta un teléfono celular, una cuenta bancaria o una billetera virtual para ingresar a un mercado que funciona las veinticuatro horas del día. Y el fútbol , el deporte más popular del planeta, se ha convertido en su principal vehículo publicitario.

El fútbol posee un poder cultural extraordinario

La estrategia comercial es particularmente preocupante porque apunta a públicos cada vez más jóvenes. Los anuncios utilizan el mismo lenguaje visual y narrativo que los videojuegos y las redes sociales: colores llamativos, recompensas inmediatas, promociones de bienvenida y la falsa sensación de que ganar dinero es tan sencillo como acertar el resultado de un partido. Se naturaliza la apuesta como una extensión del entretenimiento deportivo. Resulta paradójico que existan estrictas regulaciones sobre la publicidad del tabaco o del alcohol en muchos eventos deportivos, mientras las apuestas online continúan expandiéndose con escasos límites. Se prohíbe que una marca de cigarrillo aparezca en la camiseta de un futbolista, pero no que millones de adolescentes sean bombardeados durante noventa minutos con mensajes que los invitan a apostar.

El fútbol deja de ser solamente un juego para transformarse en un casino virtual con césped y camisetas nacionales. Archivo.

La situación adquiere una dimensión ética cuando se analiza la enorme responsabilidad social del fútbol. El deporte posee un poder cultural extraordinario. Moldea conductas, genera identificación colectiva y transmite valores. Durante décadas se lo utilizó para promover campañas de inclusión social, vacunación o lucha contra la discriminación. Hoy, sin embargo, buena parte de sus espacios publicitarios están destinados a fomentar un hábito potencialmente adictivo. Algunos defensores de las apuestas sostienen que se trata simplemente de una actividad recreativa que debe ser ejercida responsablemente. El argumento sería válido si la promoción comercial no estuviera diseñada precisamente para incentivar un consumo cada vez mayor. Ninguna industria invierte millones de dólares en publicidad para que sus consumidores participen ocasionalmente de su negocio. Las empresas de apuestas ganan dinero cuando las personas juegan más tiempo, más seguido y con mayores cantidades de dinero.

Las consecuencias sociales comienzan a ser visibles

Organizaciones dedicadas a la salud mental y a las adicciones alertan sobre el crecimiento de la ludopatía entre adolescentes y jóvenes adultos. Las consultas por problemas vinculados al juego online aumentan en numerosos países, mientras las plataformas continúan encontrando nuevas formas de asociar las apuestas con el entretenimiento deportivo. El Mundial 2026 debería abrir un debate necesario sobre los límites éticos de la publicidad en el deporte. ¿Es razonable que el evento deportivo más importante del planeta funcione como un gigantesco escaparate para las apuestas online? ¿Qué responsabilidad tienen las federaciones, los organizadores y las cadenas televisivas frente a las nuevas generaciones de espectadores?

El fútbol no necesita que sus aficionados apuesten para emocionarse. La incertidumbre del resultado, la belleza del juego y la pasión popular han sido suficientes durante más de un siglo. Transformar cada pausa del partido en una invitación al juego compulsivo implica confundir entretenimiento con negocio y deporte con mercado. El Mundial debería ser una celebración del fútbol. No un enorme casino global disfrazado de campeonato. Porque cuando las apuestas ocupan más espacio que el propio deporte, el verdadero partido ya no se juega en la cancha, sino en los bolsillos y en la salud de millones de espectadores, muchos de ellos demasiado jóvenes para comprender que la casa, casi siempre, termina ganando.

¿La legislación de nuestro país pondrá límites al juego en línea o prevalecerá el negocio por sobre la salud mental?

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.