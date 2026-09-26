Monteoliva explicó cómo será la visita del Papa a la cárcel de Devoto

La visita del Papa León XIV al penal de Devoto se concretará el 10 de noviembre con un aforo reducido, según confirmó Alejandra Monteoliva.

Alejandra Monteoliva confirmó que la mudanza de internos del penal de Devoto hacia Marcos Paz iniciará en el último trimestre del año, brindando detalles sobre el operativo de seguridad.

Operativo de seguridad para la visita papal Además, brindó detalles sobre el amplio dispositivo de seguridad que se desplegará en el país con motivo de la visita del Papa León XIV.

En declaraciones radiales, la funcionaria explicó que el proceso de traslado se encuentra dentro del “cronograma previsto”, aunque aclaró que se llevará a cabo de manera gradual y sin una fecha fija definida. “La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, sostuvo Monteoliva.

Respecto a las actividades de la visita papal —programada entre el 8 y el 11 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba—, la titular de la cartera de Seguridad ofreció precisiones sobre el encuentro que el pontífice mantendrá en un establecimiento penitenciario. Aclaró que la actividad no abarcará a la totalidad de los detenidos, sino que se tratará de un evento con aforo reducido.

Según precisó, la Iglesia católica seleccionará a los participantes a través de la pastoral penitenciaria a partir de sus “historias de vida”, cuyos legajos serán remitidos previamente al Vaticano. La reunión tendrá una duración máxima de 20 minutos, incluirá una bendición a los reclusos seleccionados y contará únicamente con la presencia del Santo Padre, los internos y personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).